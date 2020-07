Québec appuie la demande d'Hydro-Québec Distribution pour la mise en place d'un nouveau tarif pour les serres du Québec

QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce qu'un processus est amorcé afin de fixer un nouveau tarif d'électricité visant le développement de la production en serre. Dans le contexte actuel lié à la crise de la COVID-19, l'une des priorités du Québec est d'augmenter son autonomie alimentaire en misant sur la production de légumes et de fruits en serre.

Plus précisément, le Gouvernement du Québec a adopté un décret de préoccupations économiques, sociales et environnementales qui est destiné à la Régie de l'énergie, afin qu'elle considère la demande qui a été déposée par Hydro-Québec Distribution.

Le décret permet à Hydro-Québec Distribution de déposer une demande de nouveau tarif à la Régie de l'énergie. Il permettra également à la Régie d'être saisie des préoccupations du gouvernement dans son analyse de la demande.

Avec cette demande à la Régie, une grande proportion des serristes du Québec profiterait d'une réduction importante de leur tarif d'électricité pour leurs usages d'éclairage de photosynthèse et de chauffage des végétaux.

Citations :

« Notre gouvernement en est à la première étape d'un processus qui permettrait de soutenir le développement de l'industrie serricole. Notre objectif est d'aider les petits et moyens producteurs. La demande déposée à la Régie, si elle est acceptée, pourrait leur faire bénéficier d'une économie de 40 % de leur facture d'énergie. Par l'adoption de ce décret, nous souhaitons appuyer la demande déposée par Hydro-Québec auprès de la Régie de l'énergie. De plus, la nouvelle mesure favoriserait une utilisation accrue de notre énergie renouvelable. Nous ferions ainsi un pas de plus dans l'atteinte de notre cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en soutenant la relance économique du Québec. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'accès à des tarifs électriques adaptés au secteur serricole est un élément clé puisqu'il vient appuyer le développement de la production en serre et encourager les entreprises serricoles à augmenter leur offre de produits sur les marchés. Conformément à notre engagement, cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance des serres que nous annoncerons prochainement. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre demande à la Régie de l'énergie permettrait à plus de 1 000 producteurs en serre du Québec d'avoir accès à une énergie propre et abordable pour stimuler leur croissance, une contribution importante à l'objectif visant à doubler leur production au cours des prochaines années. »

Mme Sophie Brochu, présidente-directrice générale, Hydro-Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les serristes du Québec. En effet, nous demandons depuis plusieurs années d'avoir accès à des tarifs d'électricité plus bas. C'est un pas dans la bonne direction et nous continuerons de collaborer avec le gouvernement du Québec afin de faire de la culture en serre un levier pour la relance de l'économie. »

M. André Mousseau, président de l'Association des producteurs en serre du Québec

Faits saillants :

Un nouveau tarif de ce genre pourrait avantager plusieurs centaines de producteurs agricoles.

Il favoriserait l'utilisation de l'électricité à des fins d'éclairage, de photosynthèse et de chauffage pour la production de végétaux d'entreprises serricoles.

Si elle est accordée par la Régie de l'énergie, la demande permettrait à davantage de serres de se prévaloir d'un tarif actuellement offert aux grandes serres.

