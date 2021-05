Québec annonce une somme record de 25 M$ pour venir en aide aux ateliers d'artistes de Montréal

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent qu'une aide financière sans précédent de 25 M$ est accordée au programme de subvention d'ateliers d'artistes de la Ville de Montréal. Cette dernière y injecte, pour sa part, une somme additionnelle de 5 M$.

Alors que les artistes ont été frappés de plein fouet par la pandémie, le gouvernement du Québec continue de soutenir l'écosystème artistique québécois avec cette aide importante apportée aux ateliers d'artistes qui permettra, entre autres, de solidifier et de pérenniser l'offre de lieux de création à Montréal.

Issu des efforts communs de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, le programme d'ateliers d'artistes a pour principaux objectifs de rénover les ateliers d'artistes de la métropole et d'en assurer le développement durable. Les nouvelles sommes octroyées dans le cadre du programme permettront notamment d'évaluer la viabilité des projets présentés et de mieux les planifier.

« En accordant une aide financière de 25 M$ pour la rénovation d'ateliers d'artistes à Montréal, notre gouvernement souhaite que les projets se développent de manière pérenne et durable. Je suis très heureuse de cette collaboration avec la Ville de Montréal qui nous permet d'agir concrètement afin que nos artistes puissent créer dans des conditions optimales. Leur présence et leurs œuvres contribuent à la revitalisation des quartiers et à la vitalité culturelle de Montréal, ce qui nous rend extrêmement fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La problématique des ateliers d'artistes à Montréal n'est pas nouvelle et mérite toute notre attention. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour ces ateliers qui constituent un volet important de la vitalité culturelle de la métropole et génèrent des retombées importantes dans la région. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce à un travail de collaboration hors pair entre notre administration et le gouvernement du Québec, nous posons un geste de plus pour sécuriser l'avenir de notre métropole culturelle. Cette aide financière importante du gouvernement, à laquelle nous ajoutons 5 M$, vient compléter plusieurs initiatives déjà amorcées par la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal pour faciliter l'accès à des lieux adéquats, sécuritaires et durables pour les artistes visuels et les artisans en métiers d'art. La présence des ateliers de création et de production est intimement liée à la vitalité et au dynamisme des quartiers, qui contribuent à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« La culture est l'un des piliers de la vie montréalaise et, pour préserver notre rôle de métropole culturelle, il est primordial de soutenir les artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art, qui sont parmi les créateurs les plus touchés par l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers, à la Ville de Montréal, de cette collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, qui assurera le développement et la pérennisation de lieux de création abordables où les créateurs pourront pleinement se consacrer à leur art. »

Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de Montréal et responsable de la culture

« Au nom de la vaste communauté d'artistes mise en valeur par les centres d'artistes montréalais, je salue l'arrivée de ce programme fort attendu, qui encourage les artistes de notre milieu à se regrouper et à se structurer pour prendre en main la pérennisation d'ateliers d'artistes abordables. Le maintien et le développement des lieux de création sont en effet indispensables non seulement pour le foisonnement de la recherche et la production artistique montréalaise, mais aussi pour la richesse des écosystèmes et la qualité de vie de nos quartiers. »

Catherine Bodmer, directrice générale du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

Le 21 mars 2019, dans le cadre du discours sur le budget 2019-2020, le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 25 M$ pour un programme de mise à niveau des ateliers d'artistes de la Ville de Montréal, donnant ainsi suite à une demande de la mairesse de la Ville de Montréal formulée au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Cette somme est prévue au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 du secteur culturel.

