Québec annonce une aide financière de 202 000 $ pour le Centre des arts de Baie-Comeau

QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qu'une aide financière de 202 000 $ est accordée à la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau. Cette somme permettra l'acquisition d'un nouvel équipement et d'un mobilier spécialisés pour le Centre des arts de Baie-Comeau, incluant des projecteurs, des rideaux et une console.

Grâce à cette aide financière, la Corporation pourra remplacer une partie de l'équipement qui date de la construction du bâtiment en 1992 et qui est devenu désuet. Elle pourra également poursuivre sa mission qui est d'offrir une programmation culturelle diversifiée dans la région de la Côte-Nord.

Le gouvernement du Québec veut ainsi s'assurer qu'à la grandeur du Québec, les citoyennes et citoyens ont accès à des infrastructures culturelles de qualité et que les artistes et artisans évoluent dans des conditions optimales.

« Ce soutien de 202 000 $ accordé par notre gouvernement est un geste concret pour favoriser la qualité des infrastructures culturelles à la grandeur du Québec. Grâce à cette aide, le Centre des arts de Baie-Comeau pourra notamment améliorer son équipement afin qu'il convienne aux besoins et pratiques de nos artistes. Les citoyennes et citoyens de Baie-Comeau pourront ainsi apprécier une programmation riche et variée dans des conditions qui répondent aux normes et standards professionnels. À cet effet, le Centre des arts de Baie-Comeau pourra continuer d'être un joueur clé de la vie culturelle riche et effervescente de la région. »

« Je suis très heureux de ce soutien financier qui démontre notre volonté d'assurer un accès à l'art et à la culture dans toutes les régions du Québec. Grâce à l'aide annoncée aujourd'hui, l'offre culturelle pourra se déployer dans un cadre dont les citoyennes et les citoyens seront fiers. Le Centre des arts de Baie-Comeau continuera ainsi d'être un joueur clé de la vie culturelle à Baie-Comeau et dans toute la région de la Côte-Nord. »

L'aide est accordée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations.

