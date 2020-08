Québec annonce l'attribution d'une aide financière à l'Université Laval pour un nouveau programme de formation en adaptation aux changements climatiques

QUÉBEC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a annoncé, ce mercredi, l'attribution d'une aide financière d'un montant maximal de 1 917 959 $ sur quatre ans à l'Université Laval pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation en adaptation aux changements climatiques à l'intention des professionnels en urbanisme, en architecture et en génie.

L'objectif du programme est d'assurer un arrimage entre la science de l'adaptation aux changements climatiques et la pratique de l'urbanisme, de l'architecture et du génie. À l'issue de la formation, les professionnels de ces trois domaines auront une meilleure compréhension du climat futur et de ses effets potentiels sur l'environnement bâti et les milieux de vie, ce qui améliorera leur capacité à intégrer dans leurs pratiques des solutions visant la résilience des communautés face aux changements climatiques.

Le programme de formation sera élaboré par l'Université Laval, en collaboration avec le consortium de recherche Ouranos et les trois ordres professionnels concernés. Basé sur une analyse préalable des besoins des professionnels visés, il comportera un tronc commun et des modules spécifiques, de manière à répondre aux différents défis auxquels font face ces professionnels. Le programme, qui se fera majoritairement en ligne, présentera de l'information concrète sur les changements climatiques, leurs impacts au Québec, les outils d'analyse et d'aide à la décision, les solutions d'adaptation et le rôle des professionnels dans l'adaptation aux changements climatiques.

Le nouveau programme sera offert à partir du printemps 2021.

« Nos bâtisseurs sont appelés à se renouveler sans cesse afin de prendre en compte les effets des changements climatiques et les risques qu'ils présentent pour leurs projets. Le fait de pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée permettra au Québec, en particulier aux municipalités, d'accélérer la réalisation de projets porteurs dans toutes les régions. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Ce programme est cofinancé par les gouvernements du Canada et du Québec. L'aide financière du gouvernement du Québec provient du Fonds vert et est accordée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques.

