Québec annonce 3 M$ pour mettre en valeur et protéger notre mémoire collective

QUÉBEC, le 23 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi de 3 M$ pour appuyer le réseau des services d'archives privées agréés (SAPA).

Cette somme vise à bonifier l'aide octroyée à l'ensemble des SAPA pour que chacun d'eux puisse mieux remplir sa mission d'assurer la conservation et le classement des documents d'archives ainsi que de mettre en valeur le patrimoine québécois. Le gouvernement vient ainsi presque doubler les investissements annuels dans les SAPA.

La bonification de l'aide financière gouvernementale, gérée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), permettra d'épauler plus adéquatement les SAPA. Rappelons que, collectivement, ces derniers conservent près de 20 km de documents textuels, plus de 13 millions de documents iconographiques, 1 million de cartes et de plans, 74 100 heures d'enregistrements sonores et 253 300 heures d'images en mouvement (films, vidéos).

Citations

« Avec ce nouvel investissement, notre gouvernement démontre, une fois de plus, que nous mettons les efforts nécessaires pour conserver et mettre en valeur notre mémoire collective. Notre patrimoine, il faut le connaître et le faire vivre. C'est exactement ce que fait le réseau des services d'archives privées agréés et pour quoi nous y investissons 3 M$ supplémentaires afin qu'il remplisse sa mission d'acquisition, de conservation et de diffusion de l'histoire du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Grâce au réseau des services d'archives privées agréés, BAnQ peut compter sur de précieux alliés qui appuient ses efforts. Les sommes allouées par le gouvernement nous permettront de bonifier les subventions octroyées aux SAPA et ainsi de contribuer à assurer la pérennité des archives d'origine privée. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« C'est une très bonne nouvelle pour le milieu des services d'archives privées agréés. Après plusieurs années de démarches, cette hausse significative du financement représente un encouragement tangible pour les organismes dont la mission est la conservation et la valorisation du patrimoine archivistique régional. L'impact de cet investissement du gouvernement, dans la sauvegarde de la mémoire collective, sera d'autant plus évident si non seulement ce soutien est pérenne, mais qu'on lui garantit une bonification périodique. »

Karine Savary, présidente du Regroupement des services d'archives privées agréés du Québec

Faits saillants

Les SAPA reçoivent l'agrément de BAnQ en vertu du Règlement sur l'agrément d'un service d'archives privées . L'agrément confirme la haute qualité, le professionnalisme et la performance de ces organismes. Le réseau compte actuellement 41 services d'archives privées agréés.

. L'agrément confirme la haute qualité, le professionnalisme et la performance de ces organismes. Le réseau compte actuellement 41 services d'archives privées agréés. Les SAPA sont des partenaires de BAnQ dans la réalisation de sa mission en ce qui a trait à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion des archives privées.

Lien connexe

Services d'archives privées agréés de BAnQ

