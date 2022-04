Québec alloue 75 M$ pour stimuler l'innovation dans l'industrie forestière

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une somme de 75 M$ sur cinq ans pour stimuler l'innovation dans le secteur forestier. Prévue dans le budget déposé le 22 mars 2022, cette enveloppe permet notamment la poursuite du Programme Innovation Bois (PIB) ainsi que l'élaboration éventuelle de mesures pour favoriser l'innovation au sein de l'industrie forestière.

Les entreprises et les centres de recherche, d'enseignement ou de transfert de connaissances sont invités à déposer leurs projets dans le cadre du PIB à partir du 9 mai 2022. Le site Web a été mis à jour et les formulaires liés au programme sont de nouveau disponibles.

Innover pour une économie verte et prospère

La croissance et la transformation du secteur des forêts dépendent grandement de sa capacité à innover ainsi qu'à concevoir des produits et des technologies répondant aux nouveaux besoins du marché. C'est pourquoi, plus que jamais, le gouvernement du Québec mise sur l'innovation afin de diversifier cette industrie stratégique de l'économie.

L'innovation est également au cœur de la stratégie du gouvernement du Québec pour faire face aux défis économiques actuels : main-d'œuvre, compétitivité, vitalité régionale, développement durable, etc. Elle est aussi fondamentale dans la nécessaire transition énergétique et technologique qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour mieux lutter contre les changements climatiques.

Le PIB et ses retombées

Rappelons que le PIB a été mis sur pied dans le but de stimuler la réalisation de projets innovants de transformation des produits forestiers tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure. Depuis la création du PIB en 2016, près de 150 millions de dollars ont été engagés pour soutenir la réalisation de plus de 220 projets par les deux volets du programme : le volet 1 - Innovation et le volet 2 - Bois de qualité inférieure. Ces projets ont généré pour 1 milliard de dollars en investissements, créé plus de 1 000 emplois et consolidé près de 10 000 autres.

Citation :

« Je me réjouis de l'engouement pour le Programme Innovation Bois. Grâce à ce programme d'aide financière et à d'autres initiatives à venir, le gouvernement du Québec appuie de manière concrète l'innovation dans le secteur forestier. Les mesures comme le PIB peuvent faire la différence pour les communautés où cette industrie est un moteur économique important. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sera toujours là pour encourager la diversification des produits et des marchés dans le secteur des forêts. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

Pour accéder aux formulaires en vue du dépôt d'une demande, visitez la page Web du Programme Innovation Bois (PIB)

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le site Web et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs