Québec alloue 3 M$ à la Fondation de la faune du Québec pour la conservation des espèces fauniques en situation précaire

QUÉBEC, le 15 avril 2022 /CNW Telbec/ - En continuité avec son engagement budgétaire 2021-2022 d'investir 12,2 millions de dollars dans la protection du capital faunique, le gouvernement du Québec accorde une subvention de 3 millions de dollars à la Fondation de la faune du Québec pour la conservation des espèces fauniques en situation précaire et de leurs habitats. Ce soutien financier, annoncé par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est prévu pour cinq ans, soit jusqu'en 2026.

Responsable des espèces fauniques en situation précaire et de leurs habitats, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a développé des partenariats étroits avec des tiers, dont la Fondation. Sa fructueuse collaboration avec la Fondation a d'ailleurs fait ses preuves dans le cadre d'une première entente qui a été en vigueur de 2018 à 2021. La subvention accordée permettra de poursuivre cette collaboration et s'inscrit notamment dans la mise en œuvre d'engagements nationaux et internationaux pour protéger la biodiversité au Québec.

Concrètement, les sommes versées serviront à financer des activités ou des projets admissibles aux programmes de conservation pilotés par la Fondation. Parmi ces programmes, il y a :

« Faune en danger »;

« Faune-Forêt »;

« Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole »;

tout autre programme de la Fondation qui permet d'atteindre les objectifs poursuivis.

Citations :

« Le franc succès de notre partenariat avec la Fondation au cours des dernières années m'amène naturellement aujourd'hui à renouveler cette collaboration, et ce, au bénéfice de la conservation des espèces fauniques en situation précaire et de leurs habitats. Avec cette nouvelle entente, nous continuerons d'unir nos efforts et d'offrir des leviers supplémentaires aux intervenants du milieu pour mieux protéger le capital faunique du Québec et notre précieuse biodiversité. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Grâce à cette subvention, la Fondation pourra augmenter son soutien au réseau d'organismes qui mettent en œuvre des initiatives visant à favoriser le rétablissement des espèces fauniques en situation précaire et leurs habitats. Ces actions sont nécessaires pour freiner le déclin de ces espèces sensibles, qui est souvent directement lié à la perte, à la détérioration ou à la fragmentation de leurs habitats. »

Jean-Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec

Faits saillants :

Le terme « espèces en situation précaire » regroupe les espèces menacées, vulnérables, susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables et des candidates. Pour en savoir plus sur ces espèces au Québec, il est possible de consulter la page Web du Ministère à ce sujet.

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient, depuis 1987, plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

