Québec accueille positivement le rapport de la commission parlementaire sur l'avenir des médias

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Par souci de protéger le droit à l'information des Québécoises et des Québécois, l'Assemblée nationale annonçait en novembre 2018 un mandat d'initiative pour la tenue d'une commission parlementaire portant sur l'avenir de l'information au Québec. Aujourd'hui, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre des Finances, M. Eric Girard, remercient les députés pour le travail accompli et accueillent positivement les recommandations, dont certaines ont déjà été déployées ou sont sur le point de l'être.

Dès 2019, le gouvernement du Québec annonçait un plan pour venir en aide aux médias écrits totalisant 250 millions de dollars sur 5 ans. Ce plan, présenté en octobre 2019 par les ministres Nathalie Roy et Eric Girard, a notamment instauré un crédit d'impôt remboursable de 35 % rétroactif au 1er janvier 2019 en soutien à la rémunération du personnel des salles de rédaction et des technologies de l'information. Il a également permis la bonification, la prolongation et la révision du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite (PAANEPIE) et du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires (PAMEC). Ce dernier programme a par la suite été bonifié de 1,4 million de dollars dans le cadre du plan de relance économique pour la culture.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a triplé ses achats publicitaires dans les médias d'information du Québec, qui s'élèvent désormais à plus de 13,5 millions de dollars par mois. Ce placement publicitaire a principalement pour but de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à la prévention de la COVID-19, mais permet aussi de pallier en partie la baisse de revenus publicitaires dans les médias.

Enfin, le 4 novembre dernier, le gouvernement du Québec confirmait l'octroi de près de 10 millions de dollars en soutien à la presse d'information écrite, soit 8,4 millions de dollars à RecycleMédias pour couvrir la contribution financière exigée des municipalités aux journaux pour la cueillette sélective et près de 1,3 million de dollars en soutien aux projets d'adaptation numérique de 7 entreprises du secteur des médias.

Le plan déposé par la commission sur l'avenir des médias est un jalon important de la réflexion globale sur la santé économique de nos médias et le maintien d'une information accessible et de qualité, au bénéfice de tous les Québécois et les Québécoises.

Citations :

« Nous avons pris conscience, dès le début de notre mandat, que l'aide offerte aux médias d'information ne répondait pas adéquatement aux transformations que vivait le secteur. Nous avons déployé depuis plusieurs mesures pour soutenir les médias d'information afin que les Québécoises et les Québécois puissent bénéficier d'une offre d'information de qualité, fiable et diversifiée. Je remercie les députés de la commission sur l'avenir des médias pour le rapport déposé aujourd'hui. Soyez assurés que notre gouvernement continuera d'être en action. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je tiens à rappeler que notre gouvernement a été proactif en termes de soutien accordé aux médias d'information et que le plan d'aide de 250 millions sur 5 ans annoncé en octobre 2019 leur a donné une marge de manœuvre financière pour s'adapter à un environnement en profonde mutation. »

Eric Girard, ministre des Finances

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché politique, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 560-0244; Fanny Beaudry-Campeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, 418 576-2786; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388