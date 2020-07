Québec accorde une subvention de 3,2 M$ pour la restauration du dépôt pétrolier de l'île d'Anticosti

L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce qu'une subvention de 3,2 M$ est accordée à la Coopérative de consommation de l'île d'Anticosti pour la restauration du seul dépôt pétrolier de l'île. La réfection des infrastructures en place est primordiale pour répondre aux besoins de la population et soutenir l'économie locale, notamment les opérations forestières et les activités récréotouristiques.

Le dépôt pétrolier de Port-Menier constitue la seule source d'approvisionnement en carburants sur l'île pour les résidents, la centrale thermique d'Hydro-Québec, les divers usages récréotouristiques et les activités économiques.

Afin de maintenir sécuritaires et conformes les installations nécessaires à l'exploitation du dépôt pétrolier dont elle est propriétaire, la Coopérative a procédé à une première phase de travaux de restauration à l'automne 2019. À la suite d'une inspection, le besoin de travaux de réfection a été mis en lumière. Ceux-ci permettront de prolonger la durée de vie utile des réservoirs ainsi que d'assurer la sécurité et la conformité du site.

Citations :

« L'approvisionnement en hydrocarbures est un service essentiel pour l'île d'Anticosti. Il est important de pouvoir compter sur des installations sécuritaires et conformes aux normes en vigueur. Les travaux de restauration du dépôt pétrolier contribueront à la relance économique, particulièrement dans la région de la Côte-Nord. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La subvention du Gouvernement du Québec pour la réfection des installations pétrolières de la Coopérative non seulement assure la pérennité de toutes les activités humaines, économiques et touristiques sur l'île d'Anticosti, mais elle nous permet de nous conformer aux nouvelles normes environnementales très élevées, qui est un enjeu de la plus haute importance pour nous et notre milieu unique. »

Mme Bianca Chénard, présidente du conseil d'administration, Coopérative de consommation de l'île d'Anticosti

Faits saillants :

Les installations pétrolières de la Coopérative de consommation de l'île d'Anticosti ont atteint 40 ans de vie et des travaux de restauration majeurs sont nécessaires.

La restauration comprendra notamment des travaux sur les réservoirs, dont les planchers, la peinture et la tuyauterie, ainsi que des modifications du quai de chargement, l'inspection du pipeline et l'ajout d'équipements de mesure et de contrôle, en plus d'un réservoir.



Les travaux devront être terminés au plus tard en décembre 2021.

