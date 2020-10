Québec accorde une aide supplémentaire de plus de 3 M$ à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière supplémentaire de 3 008 275 $ à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda pour la rénovation de ses bâtiments. Ce soutien financier du gouvernement du Québec permettra à l'organisme d'évoluer dans des lieux adaptés à ses besoins, de jouer son rôle en tant que centre de production et d'accueillir le public dans des infrastructures de qualité.

Allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette aide porte ainsi la contribution totale du gouvernement du Québec à 9 589 275 $. Le projet de l'Agora des Arts comprend la transformation de la nef en une salle de diffusion intermédiaire d'environ 220 places assises, le réaménagement des espaces d'accueil et de production, la construction d'un hall d'entrée et l'acquisition d'équipements de scène.

Citations :

« Les citoyens de Rouyn-Noranda attendent depuis longtemps de voir se concrétiser le projet de rénovations majeures de l'Agora des Arts, et je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui une aide supplémentaire pour l'appuyer. Pour notre gouvernement, il est prioritaire d'offrir aux citoyens un accès à des infrastructures culturelles de qualité à la grandeur du Québec. Cet investissement permettra également à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda de poursuivre sa mission de diffuser et soutenir la production artistique. Je suis convaincue que son projet génèrera des retombées culturelles et touristiques importantes pour toute la région abitibienne, et qu'il contribuera à sa relance économique post-pandémie. Il permettra assurément à Rouyn-Noranda de renforcer la place de choix qu'elle occupe déjà dans le paysage artistique du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'Agora des Arts joue un rôle essentiel dans la communauté de Rouyn-Noranda, grâce notamment à sa programmation variée, dont près de la moitié s'adresse au jeune public de la région. Cette aide additionnelle au projet de rénovations contribuera à consolider la mise en place d'un "quartier des arts du Vieux-Noranda", regroupant plusieurs organismes culturels, qui permettra ainsi à l'Abitibi-Témiscamingue de rayonner davantage sur les plans national et international. C'est une excellente nouvelle pour notre région! »

Pierre Dufour, ministre responsable des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Programme Aide aux immobilisations

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Carl Charest, Directeur des communications, Cabinet du ministre responsable des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, 418 454-4817; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388