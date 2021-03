Québec accorde une aide financière de 8 M$ à Agriméthane Saguenay inc. pour un projet de gaz naturel renouvelable

SAGUENAY, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent l'attribution d'une aide financière de 8 millions de dollars à l'entreprise Agriméthane Saguenay inc. pour son projet de production de gaz naturel renouvelable (GNR). Les députés Eric Girard, Nancy Guillemette et François Tremblay étaient également présents en visioconférence.

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable, à son injection ou à sa connexion au réseau de distribution de gaz naturel (PSPGNR). Il s'agit de la première aide financière accordée dans le cadre de ce programme mis en place en novembre dernier par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

Ce projet constituera un des premiers sites de biométhanisation agricole au Québec. C'est un projet de type industriel avec des intrants majoritairement agricoles. La construction de l'usine est prévue pour 2023 pour un début de production en 2024. Annuellement, pour la première phase du projet, le volume de GNR qui sera produit sur ce site est estimé à 2,9 millions de mètres cubes. La subvention gouvernementale financera une partie des investissements requis du projet estimé globalement à 18,3 millions de dollars.

Rappelons que le GNR est une énergie renouvelable qui ne contribue pas aux changements climatiques. Une production locale de GNR se traduit par des retombées économiques et des emplois locaux, en plus d'améliorer la balance commerciale du Québec. Ainsi, chaque molécule de GNR produite ici crée de la richesse et des emplois, réduit les gaz à effet de serre et vient se substituer à du gaz naturel d'origine fossile actuellement importé.

« Les projets comme celui d'Agriméthane Saguenay contribueront à jeter les bases d'une filière québécoise de production et de distribution de GNR. Je félicite les responsables et les partenaires de l'entreprise pour leur travail. La production de GNR est un moyen pour atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre et avoir une énergie plus verte. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec ce projet local de production de GNR, fruit de notre expertise, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean réduira éventuellement son empreinte carbone. La matière première proviendra des agriculteurs locaux et la réalisation du projet contribuera au développement économique. Je suis très fière que notre gouvernement investisse 8 millions de dollars dans ce projet novateur de l'entreprise Agriméthane Saguenay inc. Félicitations à cette entreprise de notre belle région pour son initiative! »

Mme Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il s'agit d'une opportunité d'agir concrètement dans la lutte aux changements climatiques, de créer de la richesse pour la région et de véhiculer des valeurs en lien avec l'agriculture durable. »

M. Daniel Gobeil, vice-président, Agriméthane Saguenay inc.

Le Gouvernement du Québec a édicté, en mars 2019, le Règlement concernant la quantité de GNR devant être livrée par un distributeur .

. Ce règlement vient préciser le volume minimal de GNR que les distributeurs de gaz naturel devront livrer annuellement, soit 1 % à compter de 2020, 2 % à compter de 2023 et 5 % à compter de 2025.

Avec son Plan pour une économie verte de novembre 2020, le gouvernement vise à porter ce volume minimal à 10 % d'ici à 2030.



La production québécoise de GNR doit toutefois s'accroître afin que les distributeurs puissent répondre aux obligations de ce règlement.



Le 7 juillet 2020, le gouvernement annonçait une enveloppe globale de 70 millions de dollars pour soutenir la production de GNR au Québec. Une somme de 45 millions de dollars était alors accordée à huit projets. Les 25 millions de dollars qui ont été alloués au PSPGNR complètent cette enveloppe de 70 millions de dollars. Ainsi, 12,5 millions de dollars par année sont disponibles pour 2020- 2021 et 2021-2022.

