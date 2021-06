Québec accorde une aide de près de 130 000 $ pour la modernisation d'équipement dans des salles de spectacle à Saguenay

CHICOUTIMI, QC, le 9 juin 2021 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, que la somme de 129 900 $ est accordée à Diffusion Saguenay pour son projet de modernisation de l'équipement spécialisé et d'amélioration des opérations de deux de ses salles de spectacle de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Allouée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette somme permettra au diffuseur, qui gère plusieurs salles de spectacle, de moderniser l'équipement du Théâtre du Palais municipal et celui du Théâtre Banque Nationale, en y améliorant notamment la connectivité numérique.

Par son soutien aux projets d'amélioration des salles de spectacle, le gouvernement du Québec fait en sorte que les artistes puissent évoluer dans des conditions optimales, ce qui contribue au maintien d'une offre culturelle de qualité pour tous les citoyens et toutes les citoyennes.

« La mise à niveau de nos infrastructures culturelles est une opération qui contribue au sentiment de fierté et à la qualité de vie des citoyens. En investissant dans de tels projets, notre gouvernement participe également à la relance économique des régions et permet à nos artistes d'évoluer dans des conditions qui mettent en valeur leur talent. Je suis très heureuse d'accorder à Diffusion Saguenay une aide qui lui permettra de moderniser des salles de spectacle bien ancrées dans l'identité saguenéenne. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cet heureux dénouement démontre bien le soin que le gouvernement accorde aux infrastructures culturelles dans nos communautés par l'entremise de mesures comme le programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Par cette annonce d'un financement de la mise aux normes du Théâtre du Palais municipal et du Théâtre Banque Nationale, nous participons à un meilleur accès aux arts de la scène à Saguenay, ainsi qu'à une vie culturelle riche et effervescente dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Au nom des citoyens mais aussi de nos commerçants, je me réjouis de ces investissements qui permettront l'amélioration de notre Théâtre du Palais municipal. Un espace majeur de diffusion dans Dubuc qui assure des retombées à notre économie locale. J'invite haut et fort la population régionale à assister au nouveau spectacle estival Les Fabuleuses Histoires de l'Esprit du Fjord qui s'y produira du 6 juillet au 21 août prochains. Du positif pour nos artistes, artisans et comédiens. »

François Tremblay, député de Dubuc

Le projet représente au total 185 577 $ de financement. Le ministère de la Culture et des Communications participe à 70 % des dépenses admissibles avec un soutien de 129 900 $ et Diffusion Saguenay contribue à 30 % avec un montant de 55 677 $.

Diffusion Saguenay est un organisme à but non lucratif soutenu au fonctionnement par le Conseil des arts et des lettres du Québec via la Politique d'encadrement du soutien à la mission. Il opère des salles de spectacle dans chacun des trois arrondissements de la Ville de Saguenay.

Le ministère de la Culture et des Communications a soutenu Diffusion Saguenay pour la rénovation du Théâtre Banque Nationale en 2012 et celle du Théâtre Palace d'Arvida en 2020. L'organisme a aussi reçu 312 500 $ pour l'achat d'un piano haut de gamme en 2013 et 20 000 $ pour l'achat de matériel permettant la diffusion en ligne (programme Aide aux projets, volet numérique) en 2021.

