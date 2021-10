Québec accorde une aide de 900 000 $ pour soutenir les artisans et leur retour aux salons des métiers d'art

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme de 900 000 $ permettra de bonifier le soutien aux artisans et aux entreprises du secteur des métiers d'art. Cette somme provient du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin 2020.

L'aide accordée contribuera au développement et à la professionnalisation des artisans et des entreprises en métiers d'art dans toutes les régions du Québec. Plus précisément, 500 000 $ seront réservés au Programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC, volets 1 et 2). Ces sommes additionnelles serviront à payer les coûts de production liés à la reprise des activités des artisans et des entreprises et permettront de soutenir leurs activités de commercialisation sur le marché québécois.

Les sommes consenties permettront également d'offrir une aide spéciale aux artisans et aux entreprises pour qu'ils participent aux différents événements du secteur, notamment le Salon des métiers d'art du Québec. Les talents de toutes nos régions auront ainsi accès à un soutien supplémentaire afin d'aller à la rencontre des amateurs de métiers d'art.

Par ces mesures, le gouvernement du Québec veut accompagner les acteurs et les entreprises des métiers d'art afin de favoriser la relance économique de ce secteur.

Citations

« Le secteur des métiers d'art contribue au dynamisme culturel, économique et touristique du Québec, et nous en sommes très fiers. La somme annoncée aujourd'hui permettra aux artisans et aux entreprises de ce secteur de maintenir leur offre de services, de participer à de grands salons et de continuer à exercer leur savoir-faire. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et ce soutien financier témoigne de notre engagement à encourager ces talentueux artisans qui font rayonner la culture québécoise. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Partout au Québec, le savoir-faire et l'imagination des artisanes et des artisans enrichissent la vie économique et culturelle. Nous sommes privilégiés d'avoir une offre aussi diversifiée d'objets originaux et d'œuvres uniques. Qui plus est, nous sommes fiers de favoriser, d'encourager et de propulser l'achat local. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles

Faits saillants

Le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement. Les deux volets du Programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art de la SODEC concernés par cette aide additionnelle sont respectivement Aide aux artisans professionnels et aux entreprises intermédiaires en métiers d'art, et Aide aux artisans et aux entreprises en démarrage.

Les demandes pour le programme 2021-2022, administré par la SODEC, doivent être déposées sur le portail [email protected] ès au plus tard le 29 octobre 2021.

