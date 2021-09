Québec accorde une aide additionnelle de 5 M$ pour la relocalisation du Théâtre jeunesse Les Gros Becs

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annoncent qu'une aide financière additionnelle de 5 M$ est accordée pour permettre la relocalisation du Théâtre jeunesse Les Gros Becs à la Caserne Dalhousie.

Allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette somme porte à 16,5 M$ l'aide totale accordée à ce projet par le gouvernement du Québec. Elle permettra au théâtre Les Gros Becs de poursuivre les travaux pour transformer la Caserne Dalhousie en salle de diffusion adaptée aux besoins des artistes, des familles et du milieu scolaire.

Le gouvernement du Québec veut ainsi faire en sorte que les jeunes Québécoises et Québécois aient accès à des expériences culturelles de qualité dans des lieux qui mettent en valeur les créateurs et leurs œuvres.

Citations

« Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs contribue depuis plus de 30 ans au développement et au rayonnement du théâtre jeune public au Québec. Il propose une variété de productions et d'activités d'animation qui permettent à nos enfants de découvrir l'univers du théâtre. Pour notre gouvernement, il est essentiel que les jeunes Québécois se développent au contact de l'art dès le plus jeune âge et que cela puisse se faire dans des lieux qui laisseront une empreinte indélébile de leur expérience. La relocalisation du théâtre Les Gros Becs à la Caserne Dalhousie lui permettra de remplir cette mission de développer le public de demain. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Grâce à cette aide financière, le nouvel aménagement de la Caserne Dalhousie offrira au Théâtre jeunesse Les Gros Becs et à son public un environnement professionnel d'envergure, en plein cœur de notre magnifique Vieux-Québec. Dans un quartier d'effervescence culturelle, cet emplacement permettra une meilleure visibilité et plus d'accessibilité. Pour le développement de nos enfants, le théâtre est une forme d'art et d'expression extraordinaire. Il est important que nous fassions en sorte de leur en favoriser l'accès. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 560-0244; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112