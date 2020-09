Québec accorde près de 350 000 $ pour la restauration du moulin Légaré à Saint-Eustache

SAINT-EUSTACHE QC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes, M. Benoît Charette, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une aide financière de 348 800 $ à la Ville de Saint-Eustache pour les travaux de restauration du moulin Légaré. Il s'agit d'un immeuble patrimonial classé depuis 1976.

Allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette somme permettra à la Ville de Saint-Eustache d'effectuer des travaux de restauration qui toucheront certains éléments caractéristiques du bâtiment, dont les ouvertures, les ornementations et le revêtement extérieur de la maison du meunier.

Aujourd'hui, la Corporation du moulin Légaré veille à la protection et à la mise en valeur du lieu en plus de favoriser la connaissance des techniques traditionnelles associées au métier de meunier. Le public peut y découvrir le fonctionnement des mécanismes anciens ainsi que les méthodes artisanales appliquées par le meunier pour moudre le grain de blé et de sarrasin avec les meules de pierre d'origine.

Citations :

« Le moulin Légaré est un exemple concret de l'apport du patrimoine bâti à notre histoire et à notre richesse collective. Étant le plus ancien moulin à farine actionné par la force de l'eau encore en activité au Canada, le moulin n'a jamais cessé de moudre le grain depuis sa construction il y a deux siècles et demi, et il faut en être fiers! L'aide annoncée aujourd'hui permettra la préservation de cet immeuble si brillamment mis en valeur par la Ville de Saint-Eustache. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La restauration du moulin Légaré aura un effet considérable sur la vitalité culturelle locale et régionale, car il s'agit d'une institution culturelle d'importance. Ouvert au public, le moulin offre une fenêtre sur le passé et perpétue les savoir-faire propres à la meunerie artisanale. Situé en face du domaine Globensky et à distance de marche de l'église de Saint-Eustache, tous deux immeubles patrimoniaux classés, il forme avec eux un important pôle touristique régional qui contribue au sentiment d'appartenance des citoyens de Saint-Eustache. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

