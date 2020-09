Québec accorde plus de 790 000 $ pour la relocalisation de l'École d'ébénisterie d'art de Montréal

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une aide financière de 790 524 $ pour l'aménagement des nouveaux locaux de l'École d'ébénisterie d'art de Montréal (ÉÉAM). Le montant est alloué en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications et permettra de couvrir 70 % du coût total du projet.

À la recherche de locaux depuis juin dernier, l'ÉÉAM souhaitait un lieu adapté qui puisse accueillir ses étudiants. L'aide financière lui permettra donc de s'installer définitivement dans son nouveau bâtiment sur la rue de l'Esplanade, d'acquérir des équipements spécialisés et d'offrir un milieu de vie plus propice à l'enseignement de l'ébénisterie d'art.

Rappelons que l'ÉÉAM est une école atelier en métiers d'art qui offre une formation collégiale technique affiliée au Cégep du Vieux-Montréal, de la formation continue et des ateliers de perfectionnement en ébénisterie artisanale. À la frontière entre les métiers d'art, le design et les arts visuels, l'ébénisterie d'art est plurielle et novatrice. L'ÉÉAM accueille près d'une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes du collégial, offre plus de 600 heures de perfectionnement aux professionnels du secteur et soutient le premier incubateur-accélérateur en ébénisterie artisanale au Québec pour une dizaine de projets par année.

« La transmission des savoir-faire spécialisés dans nos écoles des métiers d'art est essentielle à la préservation de notre patrimoine culturel. Je suis très heureuse de l'aide financière annoncée aujourd'hui, qui nous permet d'appuyer l'École d'ébénisterie d'art de Montréal dans son projet de relocalisation et d'ainsi soutenir la formation de nos artisans de demain. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

L'ÉÉAM est également soutenue financièrement par le Ministère dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art.

Le Ministère a notamment pour mandat d'appuyer la formation dans les domaines du patrimoine, des arts, des lettres et des industries culturelles et de contribuer à leur développement.

