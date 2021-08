Québec accorde plus de 5 M$ pour la reconstruction et la modernisation de la bibliothèque Lucy-Faris

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, se réjouit d'annoncer au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une aide financière de 5 030 500 $ à la Ville de Gatineau pour la reconstruction de la bibliothèque publique Lucy-Faris, située dans le secteur Aylmer, à Gatineau.

Allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette aide permettra la reconstruction de l'édifice en une infrastructure moderne abritant à la fois la nouvelle bibliothèque et d'autres services municipaux. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment de 3 étages, dont 2 seront entièrement consacrés à la nouvelle bibliothèque Lucy-Faris avec une superficie totale de 3 700 m2. Axé sur une perspective de développement durable, ce projet vise une certification LEED argent, qui est accordée pour l'application de méthodes de construction durable, notamment en ce qui a trait à l'efficacité énergétique, à la consommation d'eau, au chauffage, à l'utilisation de matériaux de provenance locale et à la réutilisation des surplus.

Notons que le secteur Aylmer enregistre le taux de croissance démographique le plus élevé de la ville de Gatineau et que l'édifice actuel ne permet pas la modernisation ni l'agrandissement de la bibliothèque. La construction de la bibliothèque Lucy-Faris s'inscrit ainsi dans une vision d'avenir réfléchie pour le réseau des bibliothèques de Gatineau. La réalisation de ce projet est le fruit d'une analyse exhaustive de l'état et de la performance du réseau et s'appuie sur un plan de déploiement cohérent et structuré. De plus, elle répond aux besoins exprimés par les citoyens lors de consultations publiques concernant le développement des bibliothèques et les familles touchées.

« Pour notre gouvernement, la culture est une priorité et elle passe entre autres par nos belles bibliothèques. Ces dernières se redéfinissent en lieux où se mêlent culture, éducation et technologie. L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra aux Gatinoises et Gatinois de se doter d'une nouvelle infrastructure culturelle dont ils pourront être fiers et qui contribuera à la modernisation du réseau de bibliothèques de la Ville de Gatineau . »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui au nom du gouvernement cette importante contribution dans le secteur ouest de la ville de Gatineau. La modernisation de la b ibliothèque Lucy-Faris est une réalisation exemplaire pour incarner un choix d'avenir qui met au premier plan un réseau de bibliothèques cohérent et complémentaire au service des besoins exprimés par les citoyennes et citoyens de Gatineau, ville dont la vie artistique, littéraire, communautaire et socioéconomique affiche une vitalité impressionnante. La nouvelle bibliothèque sera, pour le secteur de l'ouest de la ville, une institution à la mesure de nos ambitions et d'une vision partagée par votre gouvernement, celle de bibliothèques où se croisent la culture, l'éducation, la technologie, l'information, la science, la vie sociale et le plaisir de se cultiver tout en se divertissant et j'en suis très fier. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

