Québec accorde plus de 290 000 $ au Théâtre Tortue Berlue

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 291 900 $ au Théâtre Tortue Berlue afin d'effectuer le remplacement de l'autobus modifié en salle de diffusion mobile de théâtre pour jeune public, et d'ainsi rendre la culture encore plus accessible aux jeunes Québécois.

Alloué en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, ce montant permettra l'acquisition d'un nouvel autobus et son aménagement, ainsi que l'achat de matériel spécialisé et audiovisuel, pour que l'organisme continue la diffusion théâtrale. L'intervention permettra également le transport des comédiens en respect des normes de sécurité de la SAAQ.

Le Théâtre Tortue Berlue, compagnie de théâtre ambulante destinée aux enfants âgés de 2 à 8 ans, pourra poursuivre sa mission en offrant à son jeune auditoire une expérience théâtrale immersive et surprenante.

Citation :

« En contribuant au remplacement de cette salle de diffusion mobile, votre gouvernement fait en sorte que le Théâtre Tortue Berlue puisse propager l'expérience du théâtre auprès des jeunes à la grandeur du Québec. L'aide financière accordée aujourd'hui démontre l'importance de soutenir des initiatives qui rendent la culture accessible aux jeunes d'âge scolaire et de la petite enfance, et ce, dans toutes les régions. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Lien connexe :

Programme Aide aux immobilisations

