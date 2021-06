Québec accorde plus de 190 000 $ pour la restauration du manoir de Belle-Rivière à Mirabel

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une aide financière à la Ville de Mirabel pour lui permettre d'effectuer des travaux de restauration et d'entretien du manoir de Belle-Rivière, un bâtiment de 1804 classé immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le projet de restauration du bâtiment comprend le remplacement et la remise en état de la galerie, des cheminées, des gouttières ainsi que des portes et fenêtres. Ces travaux seront soutenus par le programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications et permettront de maintenir le bâtiment en bon état ainsi que de le mettre en valeur. Le manoir est un exemple éloquent des maisons construites pendant le régime seigneurial qui servaient à la fois de résidence et de bureau aux seigneurs. Il fait partie du domaine de Belle-Rivière qui comptait plusieurs bâtiments, dont l'ancien hangar à grain en pierre adjacent, toujours présent, qui est aussi visé par le classement.

Par ce geste, le gouvernement du Québec confirme de nouveau que la protection et la mise en valeur des éléments du patrimoine culturel québécois sont prioritaires et il continue de multiplier les actions concrètes en ce sens à travers les régions.

« J'ai le plaisir d'annoncer cette contribution à la mise en valeur et à la préservation du manoir de Belle-Rivière qui figure parmi les plus anciens manoirs de la région, ce qui en fait une richesse collective dont les Mirabelloises et les Mirabellois sont fiers. Ce bâtiment, témoin de plus de deux siècles d'histoire, est représentatif de la maison rurale d'inspiration française et de son évolution. À mes yeux, il est très valorisant de voir récompensés nos efforts de mise en valeur et de sauvegarde d'un patrimoine qui établit des ponts vers un précieux héritage et qui constitue un fondement de notre identité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est pour moi un grand bonheur de participer à la sauvegarde de ce manoir d'une grande valeur architecturale et historique. Je me réjouis de la place que le gouvernement accorde à la protection et à la mise en valeur de biens patrimoniaux tels que cette magnifique propriété située aux abords de la rivière La Belle Rivière, au cœur du milieu agricole traditionnel des basses Laurentides. Je remercie la Ville de Mirabel pour sa participation à la conservation d'un héritage qui fait la fierté de ses citoyennes et de ses citoyens. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

