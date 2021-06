Québec accorde plus de 100 000 $ à la résidence-atelier de l'organisme D'Arts et de rêves

QUÉBEC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, est heureuse d'annoncer au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière à D'Arts et de rêves pour permettre l'acquisition d'un équipement artistique spécialisé et des travaux d'amélioration à la grange centenaire abritant la résidence d'artistes et les ateliers, important lieu de soutien à la création de la ville de Sutton.

Accordé par l'entremise du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, ce montant servira, entre autres, à l'acquisition et à l'installation d'un équipement facilitant la réalisation et la diffusion des activités artistiques de l'organisme. De plus, des travaux de réaménagement du parc adjacent permettront un accès universel à ses entrées, lieu unique de diffusion des œuvres et des réalisations des artistes. L'accès à l'ensemble du site sera facilité par l'ajout d'un équipement sanitaire favorisant l'accueil du public à mobilité réduite. Ces interventions permettront d'offrir aux artistes professionnels en arts visuels, littéraires et du cirque contemporain une résidence de création adaptée à leurs besoins ainsi qu'un lieu de diffusion pour chacune de ces formes d'art.

Par cette aide, le gouvernement du Québec contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation et la création artistique ainsi que l'accès à un plus grand nombre de personnes aux lieux culturels.

Fondé en 2015, l'organisme à but non lucratif D'arts et de rêves a pour mission de soutenir la création dans le domaine des arts du cirque, visuels et littéraires. Il offre aux artistes professionnels de ces domaines une résidence de création multidisciplinaire. L'organisme favorise la diffusion des arts visuels en offrant un accès gratuit à son parc où sont exposées de nombreuses œuvres d'art.

Citations

« En investissant dans ce lieu de création unique, notre gouvernement permet aux artistes de travailler et de s'épanouir en profitant d'un équipement professionnel amélioré. Je suis particulièrement heureuse de la transformation très réussie de la grange centenaire abritant le centre D'Arts et de rêve, car le recyclage à des fins artistiques est une voie prometteuse de préservation du patrimoine agricole de la région. Je félicite les membres de l'organisme d'avoir ouvert toutes grandes les portes de la créativité en Estrie en aménageant dans cette vaste grange un lieu d'accueil pour les artistes de tous les horizons. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le comté de Brome-Missisquoi et la ville de Sutton sont au cœur d'une des grandes régions culturelles du Québec. Cette personnalité artistique de notre coin de pays entraîne des initiatives comme le site D'Arts et de rêves, lieu naturel magnifique et source d'inspiration pour les créateurs résidents. Je suis très heureuse de l'heureux dénouement annoncé aujourd'hui et j'anticipe avec beaucoup de plaisir une visite, en compagnie des visiteurs et des citoyens, de ces lieux ''magiques'' rendus encore plus accessibles grâce à l'aide gouvernementale. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

