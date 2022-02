Québec accorde plus de 10 M$ à la Société des arts technologiques pour stimuler l'innovation en arts numériques

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube de la reprise complète des activités du milieu culturel, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annoncent l'octroi d'une aide financière de 10,2 M$ à la Société des arts technologiques (SAT) pour la réalisation de travaux d'amélioration de ses installations ainsi que pour l'acquisition d'appareils spécialisés.

Cette aide permettra à la SAT d'effectuer des travaux afin d'assurer la pérennité de ses différents locaux. Les interventions concernent également l'aménagement et l'optimisation des lieux pour bonifier l'expérience des artistes et du public et augmenter les collaborations avec le milieu des arts numériques.

De plus, dans l'objectif de devenir un modèle pour l'ensemble de la communauté artistique québécoise et de poursuivre ses activités de recherche et d'innovation, la SAT fera l'acquisition d'appareils spécialisés. Ces investissements lui permettront d'offrir des salles de création et de recherche à la fine pointe des technologies actuelles. L'équipement nécessaire pour mener à bien sa mission inclut notamment des appareils de sonorisation, d'éclairage et audiovisuels.

Rappelons que la SAT est un véritable lieu de développement et de soutien de la culture numérique, qui combine les activités de centre d'artistes, de laboratoire de recherche, de lieu de diffusion et de centre de formation. Ces activités sont en adéquation avec la vision gouvernementale qui a pour objectif de soutenir et d'accélérer le virage numérique des entreprises et des organismes culturels, en plus de faire du Québec une véritable plaque tournante des arts numériques.



« Le Québec dispose d'un lieu unique et véritablement tourné vers l'avenir avec la SAT. Ce leader international dans le développement et le soutien de la culture numérique est un atout pour notre culture. Nous sommes heureux de contribuer au projet de la salle de spectacle qui permettra d'accroître le rayonnement de cette vitrine de notre richesse culturelle. Par ces investissements, notre gouvernement démontre, une fois de plus, que la culture, c'est une priorité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Grâce à son expertise dans le domaine des arts numériques et de l'innovation, la SAT contribue fortement au virage numérique des organisations dans le domaine culturel. Ce virage est essentiel pour assurer leur croissance et leur pérennité. Avec le soutien annoncé aujourd'hui, on souhaite encourager l'émergence d'initiatives qui offriront à nos entreprises et à nos artistes des lieux qui stimuleront l'innovation et la créativité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Ces investissements majeurs permettront de renouveler notre équipement technologique et d'effectuer des travaux de maintenance sur notre immeuble pour le pérenniser. Ainsi, nous pourrons poursuivre nos différentes missions de recherche et de création, de diffusion et de formation des talents. Ce soutien permettra de maximiser la mutualisation de nos locaux et de nos ressources technologiques avec l'écosystème créatif québécois, en plus d'étendre nos activités et nos collaborations internationales dans le domaine des technologies immersives. »

Jenny Thibault, directrice générale et artistique de la Société des arts technologiques



Le ministère de la Culture et des Communications octroie à la SAT une subvention de 8,1 M$ dans le cadre de son Programme d'aide aux immobilisations.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation verse une subvention de 2,1 M$ dans le cadre de son Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 (Soutien au financement d'infrastructures de recherches et d'innovation).

