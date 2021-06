Québec accorde plus de 1,5 M$ pour le patrimoine et la culture de Saint-Eustache

SAINT-EUSTACHE, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une aide financière de plus de 1,5 M$ à la Ville de Saint-Eustache, dont 695 100 $ pour des travaux de restauration du moulin Légaré et 812 000 $ pour le Centre d'art La petite église.

Le moulin Légaré est un immeuble patrimonial classé depuis 1976 et il bénéficie d'une aire de protection. Le Centre d'art La petite église est situé à l'intérieur de cette aire de protection et il est également cité comme immeuble patrimonial par la Ville de Saint-Eustache.

Allouées en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, les sommes annoncées aujourd'hui permettront à la Ville de Saint-Eustache de préserver ces deux bâtiments importants pour son patrimoine ainsi que pour sa vie culturelle et touristique. La Ville pourra notamment effectuer des travaux de restauration qui toucheront certains éléments caractéristiques du moulin Légaré, dont les ouvertures, les ornementations et le revêtement extérieur du moulin à scie. L'enveloppe accordée pour le Centre d'art La petite église permettra de procéder à des travaux d'entretien liés à la gestion de l'eau.

Citations

« Notre gouvernement est heureux de favoriser la valorisation et la conservation de notre patrimoine bâti, qui témoigne de la riche histoire du Québec dont nous sommes fiers. Je félicite la Ville de Saint-Eustache pour son engagement dans la préservation du Centre d'art La petite église et du moulin Légaré, le plus ancien moulin mû par la force de l'eau toujours en activité en Amérique du Nord. Ces deux bâtiments sont de véritables joyaux de notre patrimoine, raison pour laquelle nous nous devons de les préserver pour les générations futures. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cet investissement majeur démontre la volonté de notre gouvernement à embellir les régions du Québec et à accroître leur attractivité. Je suis ravi de la restauration de ces deux immeubles patrimoniaux, qui aura sans équivoque un effet positif sur le dynamisme culturel, économique et touristique de Saint-Eustache et de l'ensemble de la région. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« Nous sommes vraiment très heureux de recevoir cet appui financier majeur du gouvernement du Québec. Combiné à nos efforts de préservation, ce soutien substantiel assure la pérennité de ces joyaux du patrimoine bâti eustachois, au bénéfice des générations actuelles et futures. »

Pierre Charron, maire de Saint-Eustache

Faits saillants

Le moulin Légaré est un moulin à farine mû par la force hydraulique, dont les parties les plus anciennes ont été construites en 1762. Ce bien est classé immeuble patrimonial. La protection s'applique au bâtiment, à ses mécanismes et au barrage. Il bénéficie d'une aire de protection.



Aujourd'hui, la Corporation du moulin Légaré veille à la protection et à la mise en valeur du lieu en plus de favoriser la connaissance des techniques traditionnelles associées au métier de meunier. Le public peut y découvrir le fonctionnement des mécanismes anciens ainsi que les méthodes artisanales appliquées par le meunier pour moudre le grain de blé et de sarrasin avec les meules de pierre d'origine.



Le Centre d'art La petite église a été construit vers 1848 et reconstruit après avoir été détruit par un incendie le 17 avril 1910. Il se situe dans l'aire de protection du moulin Légaré et comprend un site archéologique inscrit à l'Inventaire des sites archéologiques du Québec. Le bâtiment est également cité immeuble patrimonial par la Ville de Saint-Eustache .

Liens connexes

Programme Aide aux immobilisations

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1366&no_cache=1

Répertoire du patrimoine culturel

Fiche du moulin Légaré

Fiche du Centre d'art La petite église

Liens connexes

