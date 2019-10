Québec accorde 61 M$ pour l'aide au fonctionnement de 96 institutions muséales agréées de 2019 à 2022

RIMOUSKI, QC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirme que les subventions octroyées pour le programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) s'élèveront à 61 M$. Il s'agit d'une aide financière annuelle de 20,3 M$ pour la période 2019-2022, qui comprend une bonification de 3 M$ par an prévue pour les 5 prochaines années.

Elle en a fait l'annonce hier dans le cadre du congrès et colloque de la Société des musées du Québec (SMQ).

Au total, 96 institutions réparties dans toutes les régions du Québec obtiendront une aide financière, dont 16 nouvelles qui n'avaient jamais été soutenues dans le passé. Un contexte très positif pour le réseau muséal, puisque les sommes accordées à la majorité des organismes, soit près de 88 % d'entre eux, augmentent.

Le PAFIM permet d'appuyer les organismes dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d'activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs. Cette aide financière contribue à la vitalité des régions et permet aux visiteurs de découvrir des éléments du patrimoine, de l'histoire régionale, des arts et de la culture.

La ministre a par ailleurs annoncé qu'elle accordait une enveloppe de 100 000 $ à la SMQ pour lui permettre de tracer un portrait actuel de la main-d'œuvre du secteur muséal et de ses enjeux.

Citation :

« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L'aide substantielle annoncée aujourd'hui permettra aux institutions muséales de poursuivre leurs activités et d'offrir à la population des expériences culturelles de qualité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Lors du budget gouvernemental 2019-2020, une somme supplémentaire de 15 M$ sur 5 ans était annoncée pour le PAFIM.

Le 10 mai 2019, le Ministère annonçait les résultats de l'agrément des institutions muséales.

L'aide financière offerte comporte une aide de base pour la mission de l'organisme et une aide supplémentaire à la production.

Le PAFIM compte 2 volets. Le premier reconnaît la contribution des institutions muséales de portée régionale et nationale au développement culturel de leur territoire et leur rôle central dans la conservation et la diffusion du patrimoine. Le second volet réaffirme la responsabilité du Ministère à l'égard des institutions muséales gestionnaires de biens patrimoniaux protégés par la Loi sur le patrimoine culturel et confirme la nécessité de mettre en valeur et de donner accès à ces éléments de notre histoire.

et confirme la nécessité de mettre en valeur et de donner accès à ces éléments de notre histoire. Le processus d'agrément sera ouvert à nouveau à l'hiver 2020 pour les institutions muséales souhaitant faire une demande.

Liens connexes :

Liste des institutions muséales soutenues

BAS-SAINT-LAURENT Musée du Bas-Saint-Laurent Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation Musée régional de Rimouski Manoir seigneurial Fraser Site historique de la maison Lamontagne Site patrimonial de pêche Matamajaw Site historique maritime de la Pointe-au-Père Jardins de Métis

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN L'Odyssée des Bâtisseurs Musée du Fjord Musée amérindien de Mashteuiatsh La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional Centre d'histoire Arvida La vieille fromagerie Perron Musée Louis-Hémon Village historique de Val-Jalbert

CAPITALE-NATIONALE La Maison Léon-Provancher Musée huron-wendat Musée de Charlevoix Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul Pôle culturel du Monastère des Ursulines Monastère des Augustines/lieu de mémoire habité Maison Girardin - Société d'art et d'histoire de Beauport Vieux presbytère de Deschambault Moulin de la Chevrotière Forge-menuiserie Cauchon Site de pêche Déry Maison Drouin Parc maritime de Saint-Laurent del'Île d'Orléans Aux Trois Couvents Moulin des Jésuites de Charlesbourg Les Moulins de L'Isle-aux-Coudres Maison de nos Aïeux L'Îlot des Palais Morrin/centre culturel-cultural centre Centre d'initiation au patrimoine/La Grande Ferme Musée maritime de Charlevoix

MAURICIE Musée Boréalis Musée POP Vieux presbytère de Batiscan Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac Musée des Ursulines de Trois-Rivières

ESTRIE Musée d'histoire de Sherbrooke Musée Beaulne Musée des beaux-arts de Sherbrooke Musée de la nature et des sciences

MONTRÉAL Écomusée du fier monde Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal Le Musée des maîtres et artisans du Québec Musée Marguerite-Bourgeoys Musée de l'Holocauste Montréal Château Ramezay Château Dufresne, Centre Canadien d'Architecture Musée McCord Maison Saint-Gabriel

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE MA, musée d'art Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic Musée de la Gare Maison du Frère-Moffet T.E. Draper/Chantier de Gédéon Corporation de la Maison Dumulon Village minier de Bourlamaque/Cité de l'Or

CÔTE-NORD Musée régional de la Côte-Nord Centre Archéo Topo

NORD-DU-QUÉBEC Institut culturel cri Aanischaaukamikw

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE Centre d'interprétation du phoque Musée de la Mer Musée acadien du Québec Musée de la Gaspésie Bourg de Pabos Manoir Le Boutillier Site historique nationale Banc-de-Pêche-de-Paspébiac

CHAUDIÈRE-APPALACHES Musée de la mémoire vivante Musée Marius-Barbeau Musée minéralogique et minier de Thetford Mines Musée maritime du Québec La Seigneurie des Aulnaies Domaine Joly-De Lotbinière

LANAUDIÈRE Musée d'art de Joliette Chapelle des Cuthbert Île-des-Moulins

LAURENTIDES Musée d'art contemporain des Laurentides

MONTÉRÉGIE MUSO/Musée de société des Deux-Rives Maison nationale des Patriotes La Maison amérindienne Musée du Haut-Richelieu Musée régional de Vaudreuil-Soulanges Exporail Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha Pointe-du-Buisson/Musée québécois d'archéologie

CENTRE-DU-QUÉBEC Musée des Abénakis Musée Laurier Musée des cultures du monde Maison et atelier Rodolphe-Duguay Moulin Michel de Gentilly

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388