Québec accorde 5,4 M$ au Théâtre de la Dame de Cœur à Upton

QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer un appui majeur au Théâtre de la Dame de Cœur, grâce à un accord de principe de 5,4 M$ pour son projet d'agrandissement et de mise à niveau de ses installations. Elle en a fait l'annonce sur le site du Théâtre, à Upton, en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de la circonscription de Johnson, M. André Lamontagne.

Accordée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, la somme de 5,4 M$ permettra à l'organisme d'offrir une expérience de plus grande qualité au public, d'améliorer ses conditions de création et de production ainsi que d'accroître le rayonnement de ses activités artistiques.

Cette nouvelle phase de développement du Théâtre de la Dame de Cœur renforcera son statut en tant que pôle à fort potentiel récréotouristique et économique dans la région.

Le Théâtre de la Dame de Cœur

Installé depuis 40 ans sur un domaine de 17 hectares dans la municipalité d'Upton, en Montérégie, le Théâtre de la Dame de Cœur est un centre de recherche, de création, de production, de diffusion, de formation et d'animation spécialisé en scénographie surdimensionnée et qui utilise différents médiums, dont la marionnettique, et ce, autant en intérieur qu'en extérieur. À ces activités de création, de production et de diffusion, s'ajoute une offre de médiation culturelle avec le Centre d'interprétation des Marionnettes Baroques Alphonse Desjardins. Ce centre d'accueil et d'exposition permet d'offrir des activités tout au long de l'année au milieu scolaire et de développer de nouveaux publics. Le Théâtre de la Dame de Cœur a développé une expertise unique au monde pour faire naître des images démesurées et spectaculaires. Une centaine d'artisans, de créateurs et d'administrateurs travaillent au succès du Théâtre de la Dame de Cœur, que ce soit à l'international ou au Québec.

Citations :

« Le Théâtre de la Dame de Cœur est une compagnie artistique hors norme qui fait rayonner la culture québécoise à travers le monde et dont la renommée internationale a de quoi nous rendre très fiers. Je suis heureuse de cet accord de principe qui constitue un solide coup de main pour la culture en Montérégie et qui permettra au Théâtre de la Dame de Cœur de poursuivre sa mission, soit de semer l'émerveillement dans le cœur des petits et des grands. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Théâtre de la Dame de Cœur est un coin de terre magique au cœur du Québec. On vient de tous les coins du Québec - et même au-delà - pour assister à ses représentations. Son apport est très important pour notre coin de pays, tant pour sa vitalité culturelle que pour son dynamisme économique. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de la circonscription de Johnson

