Québec accorde 280 000 $ pour la réfection du toit de l'Espace Côté-Cour

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 280 000 $ à l'Espace Côté-Cour pour lui permettre d'effectuer des travaux urgents de réparation de la toiture de ce bâtiment construit au Saguenay en 1911.

Alloué en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, ce montant permettra, entre autres, la réparation des fermes de toit et du parement métallique, l'installation d'une membrane d'étanchéité, la réfection du parement en tôle d'acier, la restauration des corniches de toit et des marquises ainsi que l'isolation du comble. Les travaux qui seront réalisés visent à corriger la structure du toit pour protéger l'intégrité du bâtiment.

La protection du patrimoine bâti est importante pour le gouvernement du Québec : c'est pourquoi il continue de multiplier les actions concrètes afin de préserver les témoins de notre histoire dans toutes les régions.

Citations

« Notre gouvernement a fait de la protection du patrimoine culturel immobilier une priorité et il le démontre une fois plus par un geste concret. En agissant promptement pour préserver cet immeuble emblématique protégé par la Ville de Saguenay, notre gouvernement assume aujourd'hui l'importante mission qu'il s'est donné d'embellir le Québec et de valoriser sa culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis fière de l'aide financière annoncée aujourd'hui. Elle permettra la préservation d'un immeuble construit en 1911 qui est au cœur de la portion patrimoniale de l'arrondissement de Jonquière de la Ville de Saguenay. C'est un geste important pour notre région et tous ses habitants. Consacré à la vie culturelle régionale depuis plus de 40 ans, ce bâtiment, qui abrite aujourd'hui l'organisme culturel Espace Côté-cour, témoigne de l'histoire de notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388