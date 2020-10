Québec accorde 12,5 M$ à Tafisa Canada inc. pour la réalisation de projets de modernisation

LAC-MÉGANTIC, QC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec accorde une contribution financière totalisant 12,5 M$ à Tafisa Canada inc., entreprise située à Lac-Mégantic.

Ce financement permettra la mise en place de différentes initiatives de modernisation de l'entreprise pour un coût total de plus de 42 M$. L'un de ces projets, en cours de réalisation, est de procéder à l'installation d'une nouvelle chaîne de finition de panneaux décoratifs. Celle-ci permettra de fabriquer de nouveaux produits, notamment des panneaux présentant un fini lustré ou mat absolu.

L'implantation de cette chaîne de production conférera ainsi à Tafisa un positionnement concurrentiel avantageux. Elle se traduira également par une diversification de ses marchés, en plus de permettre l'exportation des produits de l'entreprise dans de nouvelles régions. La création de 10 nouveaux emplois est prévue et cette nouvelle chaîne favorisera le maintien des 350 emplois que compte déjà l'entreprise.

La contribution gouvernementale se détaille comme suit :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une subvention de 2,5 M$ par l'entremise du Programme Innovation Bois;

le ministère de l'Économie et de l'Innovation consent un prêt de 10 M$, par l'entremise du programme ESSOR, administré conjointement avec Investissement Québec.

Citations :

« La modernisation des procédés et des technologies proposée par Tafisa Canada inc. s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du Programme Innovation Bois. Qui plus est, l'entreprise mise sur l'éco-efficacité pour rendre possible la création de valeur ajoutée tout en réduisant l'impact environnemental de ses opérations. Cette volonté constante d'amélioration continue démontre l'importance que l'industrie des produits forestiers accorde à l'innovation et c'est pourquoi nous sommes si fiers de nous inscrire à titre de partenaires des différentes initiatives porteuses qui émanent des quatre coins du Québec. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très fier de cet appui qui aidera le plus important employeur de la région de Lac-Mégantic à moderniser ses installations. Nous croyons que l'innovation est la solution pour stimuler davantage l'économie. Grâce à cette contribution d'Investissement Québec, nous offrons à l'entreprise le coup de pouce dont elle a besoin pour augmenter sa productivité et conquérir de nouveaux marchés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Depuis plus de 25 ans, Tafisa Canada innove et investit dans les technologies d'avenir. L'usine de Lac-Mégantic, la plus grosse installation manufacturière de panneaux de particules en Amérique du Nord, est passée de 60 employés en 1992 à 350 à ce jour. Ce fleuron, qui occupe une position de leader en matière de recyclage et de développement durable, est synonyme de succès et reflète toute la vitalité économique de la région de l'Estrie. »

François Jacques, député de Mégantic

« Avec notre nouvelle usine dotée de cette technologie innovante, nous poussons à un autre niveau l'offre de surfaces décoratives en Amérique du Nord. Le lancement de la gamme Lummia est une première nord-américaine et répond à la demande des professionnels de l'industrie pour des surfaces très lustrées ou très mates qu'ils veulent pour faire valoir leurs projets et produits. Tafisa demeure le manufacturier offrant la gamme de surfaces décoratives la plus complète qui soit via un guichet unique. En effet, Tafisa propose également des panneaux de particules, des panneaux décoratifs (TFL) et des panneaux stratifiés (HPL) sous la même enseigne. »

Louis Brassard, président-directeur général, Tafisa Canada

Faits saillants :

Tafisa Canada est une filiale de la société Sonae Indústria, le plus important groupe industriel privé du Portugal et l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits de bois composite et de panneaux décoratifs.

et l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits de bois composite et de panneaux décoratifs. Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants dans le secteur de la transformation du bois tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

