Québec accorde 1,3 M$ à 2 organismes pour pallier la rareté de main-d'œuvre du secteur de l'audiovisuel

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, octroie 1,3 M$ à l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et à l'Institut national de l'image et du son (INIS) pour une offre de formation à 260 ressources du secteur de l'audiovisuel. Cette enveloppe contribuera à pourvoir rapidement divers postes essentiels à l'industrie et prioritaires considérant la rareté de la main-d'œuvre.

C'est lors du congrès annuel de l'AQPM que la ministre a transmis la bonne nouvelle. Ainsi, un montant de 900 000 $ est octroyé à l'AQPM pour la coordination d'un 1er programme de mentorat qui vise le perfectionnement de 32 apprentis dans des fonctions représentées par l'AQTIS 514 AIEST, comme des régisseurs et régisseuses, des scriptes ainsi que des directrices et directeurs des lieux de tournage. Un 2e programme de formation en santé et sécurité de l'AQPM ciblera 115 représentants à la prévention. Finalement, un 3e programme proposera des classes de maîtres pour 60 gestionnaires de production (production, production déléguée et direction de production).

Aussi, 400 000 $ sont accordés à l'INIS pour la formation d'une cohorte de 60 étudiants. Ces futurs diplômés se joindront au cours des prochains mois aux équipes sur le terrain dans des postes de direction de production, de comptabilité de production et de coordination de production.

Ces sommes s'inscrivent dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, annoncé le 10 avril dernier par la ministre. Ce plan, résolument tourné vers l'avenir et l'action, se déploie sur 3 ans pour donner un maximum de prévisibilité au milieu culturel. Il vise à répondre aux demandes exprimées par ce dernier pour consolider l'écosystème culturel, faire briller nos artistes et artisans et les propulser à des niveaux jamais égalés. Les mesures qu'il comprend totalisent plus de 225 M$.

« L'industrie de l'audiovisuel est florissante et les productions québécoises nous rendent si fières! C'est pourquoi notre gouvernement croit dans le secteur de l'audiovisuel et lui donne les outils nécessaires pour qu'il se développe au plan tant culturel qu'économique. Grâce à cette nouvelle offre de formation, plus de 260 travailleurs viendront rapidement prêter main-forte sur le terrain. On a une vision claire qui vise à faire briller et à propulser encore plus loin ce secteur très dynamique et très productif en retombées économiques. C'est d'ailleurs dans l'optique de redonner une forte impulsion à nos créateurs, à nos entrepreneurs et à nos travailleurs culturels que notre gouvernement a mis en œuvre cette année un budget qui pourra consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Il s'agit d'une subvention qui tombe à point, car elle permet d'aider concrètement et rapidement les producteurs qui sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre pour plusieurs postes-clés techniques en mettant en place un programme de mentorat pour former de nouveaux régisseurs, scriptes et directeurs de lieux de tournage. Grâce à cette aide, l'AQPM pourra également répondre aux besoins de ses membres qui doivent déployer de nouvelles mesures en santé et sécurité au travail à la suite de l'adoption du projet de loi 59 et qui désirent permettre à leurs gestionnaires d'acquérir des formations complémentaires sur différents enjeux liés à la gestion d'un plateau de tournage et du personnel y œuvrant. Il s'agit d'une démonstration de plus de l'écoute du gouvernement du Québec qui continue de soutenir le milieu de l'audiovisuel en adéquation avec la réalité du secteur. »

Hélène Messier, présidente-directrice générale de l'Association québécoise de la production médiatique

« Je remercie la ministre pour sa confiance envers l'Institut national de l'image et du son. Grâce à cette subvention de 400 000 $, notre organisme mettra en place différentes formations qui dirigeront au cours des prochains mois une soixantaine de professionnels de la production sur les plateaux de tournage. Cette formation apportera une solution concrète aux enjeux de main-d'œuvre dans le secteur de l'audiovisuel. »

Judith Brosseau, présidente de l'Institut national de l'image et du son

Les investissements gouvernementaux dans le secteur de l'audiovisuel sont en progression. Les interventions financières du Ministère dans le secteur du cinéma et de la production télévisuelle, via les programmes d'aide de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le financement aux entreprises ou les mesures fiscales, se sont chiffrées à 195 M$ en 2017-2018, à 207 M$ en 2018-2019, à 193 M$ en 2019-2020, à 313 M$ en 2020- 2021 et à 304 M$ en 2021-2022.

à 304 M$ en 2021-2022. Le Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, annoncé le 10 avril 2022 dans le cadre du budget 2022-2023, totalise 225,8 M$ sur 3 ans. De cette somme, 72 M$ contribuent à prolonger ou à bonifier des mesures de compensation en lien avec la COVID-19. Plusieurs de ces mesures aident à maintenir les capacités de production audiovisuelle.

pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, annoncé le 10 avril 2022 dans le cadre du budget 2022-2023, totalise 225,8 M$ sur 3 ans. De cette somme, 72 M$ contribuent à prolonger ou à bonifier des mesures de compensation en lien avec la COVID-19. Plusieurs de ces mesures aident à maintenir les capacités de production audiovisuelle. Pour la première fois, le gouvernement du Québec appuie le secteur de l'audiovisuel par le biais du nouveau programme d'aide corporative à la production télévisuelle de la SODEC. Ce programme vise à soutenir les entreprises québécoises indépendantes de production de séries télévisées dans le but d'améliorer leur positionnement sur les marchés étrangers.

L'AQPM conseille, représente et accompagne les entreprises de production indépendante en cinéma, en télévision et en Web. Elle compte parmi ses membres plus de 160 entreprises québécoises dont les productions sont reconnues au Québec et à l'étranger.

À titre d'école supérieure d'art et de mutuelle de formation, l'INIS offre des programmes de formation ciblés qui répondent aux exigences et aux transformations de l'industrie audiovisuelle et numérique du Québec. Les étudiants y apprennent leur métier en travaillant à des projets respectant les normes professionnelles établies.

