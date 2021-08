Québec 2022 - Pour la relance économique et touristique - L'exposition internationale des Mosaïcultures à Québec est confirmée!

QUÉBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la relance économique et touristique de la région de la Capitale-Nationale, le gouvernement du Québec est fier d'accorder un soutien financier totalisant 16,5 millions de dollars pour la tenue de l'exposition internationale des Mosaïcultures à Québec, du 24 juin au 10 octobre 2022, sur le site historique du parc du Bois-de-Coulonge.

La Ville de Québec et l'Office du tourisme de Québec contribuent également à ce projet à hauteur de 1,8 million de dollars.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, était accompagnée de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx et du maire de Québec, M. Régis Labeaume, pour en faire l'annonce.

L'exposition, qui sera présentée pour la première fois en 20 ans d'existence dans la région de la Capitale-Nationale totalisera 190 œuvres en 20 tableaux majeurs. Sous la thématique « Il était une fois… la Terre! », il s'agira de la plus grande exposition de l'histoire des Mosaïcultures internationales de Montréal (MIM). Elle vise à illustrer l'interaction entre l'homme et sa planète non seulement à travers les œuvres de mosaïculture majeures présentées au cours des MIM précédentes, mais surtout à travers de nouvelles œuvres spectaculaires. Plus de 6 millions de plantes comprenant 200 variétés seront utilisées pour que les structures de métal prennent vie.

La Nation huronne-wendate sera aussi à l'honneur grâce à un secteur du site qui lui sera entièrement consacré. Plusieurs œuvres porteront ses couleurs autochtones, et de l'animation sera offerte aux participants.

Citations :

« Il faut voir grand pour notre Capitale-Nationale! C'est pourquoi je m'affaire depuis plusieurs mois, avec nos divers partenaires, afin de pouvoir présenter cet événement d'envergure internationale dans notre belle région. Son potentiel d'attractivité est majeur et les retombées économiques qui en découleront seront des plus bénéfiques, particulièrement pour nos restaurateurs, nos hôteliers et nos commerçants, dans un contexte de relance de nos activités touristiques. Je donne déjà rendez-vous à nos citoyens et visiteurs de tous les âges l'été prochain afin qu'ils découvrent cette exposition unique, dans ce lieu enchanteur qu'est le parc du Bois-de-Coulonge, au cœur de notre belle ville de Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette exposition d'envergure internationale donnera un solide coup d'envoi à la saison estivale 2022 de notre belle capitale nationale. Mosaïcultures Québec saura certainement attirer une quantité appréciable de visiteurs d'ici et de l'extérieur du Québec, faisant du coup rayonner la région et le Québec tout entier, en plus de contribuer à son essor économique et touristique avec un potentiel de près de 600 000 nuitées générées. Je suis très heureuse que notre gouvernement soit partenaire de cet événement exceptionnel et félicite l'organisation pour son excellent travail. Mosaïcultures Québec participe à faire de notre destination un endroit qui se démarque de la concurrence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Ville de Québec est heureuse d'accueillir Mosaïcultures Québec 2022. Il s'agit d'un événement d'envergure qui viendra consolider la réputation de notre ville pour son offre événementielle diversifiée. Situées dans le parc du Bois-de-Coulonge, les Mosaïcultures feront écho à la riche histoire horticole du site. Nul doute que nos hôteliers, restaurateurs et commerçants bénéficieront grandement de la venue des centaines de milliers de visiteurs attendus. »



Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec

« C'est avec enthousiasme que j'accueille cet événement d'envergure internationale dans la circonscription de Jean-Talon! Cette offre touristique unique dans notre région saura réjouir autant les amateurs d'horticulture que les familles, les aînés et les plus jeunes de partout au Québec, en plus d'engendrer des retombées économiques importantes pour les commerces de la région. »



Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

Faits saillants :

L'aide octroyée par le gouvernement du Québec se détaille comme suit :

Secrétariat à la Capitale-Nationale : 4,5 M$ du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);



Ministère du Tourisme : prêt de 5 M$ dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques et 500 000 $ par l'entremise de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;



Ministère de l'Économie et de l'Innovation : prêt de 6,5 M$ attribué par l'entremise d'Investissement Québec, agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec;

La Ville de Québec, quant à elle, est partenaire pour un montant total de 1,8 M$, conditionnel à l'approbation du conseil municipal. Cette somme se détaille comme suit :

Ville de Québec : 600 000 $ en subvention et 1 M$ en services municipaux;



Office du tourisme de Québec : 200 000 $ en subvention.

Au cours de ses 20 ans d'existence, les MIM ont accumulé les succès et consolidé leur leadership international. Elles ont su émerveiller plus de 15 millions de visiteurs sur l'ensemble de la planète, et ce, à travers : 5 compétitions internationales, 7 expositions et plus de 100 œuvres différentes présentées dans plus de 20 pays.

En plus des 13,5 M$ de recettes de billetterie attendues, l'événement sera une véritable locomotive pour la région :

41 % de visiteurs locaux;



59 % d'excursionnistes et de touristes;



dépenses touristiques évaluées à près de 18 M$;



création de 226 emplois temporaires dans la grande région de Québec;



potentiel de 579 750 nuitées attribuables à l'événement.

