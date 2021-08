Québec 2022 - Pour la relance économique et touristique - 2,2 M$ pour un appel de projets dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, l'Office du tourisme de Québec et Tourisme Charlevoix s'associent en vue de bonifier la saison des festivals et des événements ainsi que des attraits de la région de la Capitale-Nationale. Un appel de projets aura cours du 1er septembre au 15 octobre 2021 afin d'appuyer financièrement de nouvelles initiatives attrayantes et génératrices de retombées qui prendront vie en 2022.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce en compagnie du maire de Québec, M. Régis Labeaume, du directeur général de l'Office du tourisme de Québec, M. Robert Mercure, et du directeur général de Tourisme Charlevoix, M. Mitchell Dion.

Avec la reprise anticipée des voyages internationaux en 2022, des efforts colossaux seront déployés partout dans le monde pour attirer les touristes. La région de la Capitale-Nationale saisit cette occasion pour se démarquer et mettre en lumière son irrésistible offre d'attraits et d'événements à caractère culturel, sportif et touristique. Les projets qui seront sélectionnés enrichiront non seulement la programmation touristique, mais contribueront aussi au développement économique de la région. Il s'agit de la seconde annonce d'importance suivant la confirmation de l'exposition Mosaïcultures internationales.

Citations :

« Les festivals et les événements constituent un générateur notable de retombées économiques et de rayonnement international pour notre Capitale-Nationale. C'est pourquoi votre gouvernement investit une somme importante pour créer une saison 2022 exceptionnelle et mémorable. Connaissant la créativité et l'audace de nos organismes, ce financement donnera des ailes à leurs initiatives culturelles, sportives et touristiques. Nous démontrons ainsi notre volonté que notre région se taille une place de choix parmi les joueurs majeurs de l'industrie touristique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Capitale-Nationale est une des portes d'entrée touristiques de notre destination et, avec son caractère patrimonial unique, constitue une carte de visite exceptionnelle pour le Québec à l'échelle mondiale. On le sait, la concurrence internationale sera vive lorsque le tourisme international reprendra normalement. Je suis très heureuse de cette initiative, qui permettra de soutenir et de bonifier l'offre touristique des régions de Québec et de Charlevoix et qui favorisera la compétitivité de notre destination. Je suis convaincue que les retombées seront au rendez-vous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La saison estivale nous a bien démontré que la ville de Québec est toujours une destination touristique très prisée malgré l'absence de voyageurs internationaux. Cet appel de projets permettra de poursuivre la relance économique de la région et d'offrir une programmation signature à nos visiteurs pour l'année 2022. Je n'ai aucun doute que nos promoteurs et organismes se dépasseront pour faire rayonner notre culture, notre histoire et notre patrimoine bâti dans leurs projets. »

Régis Labeaume, maire de Québec

« Notre destination a redoublé d'efforts pour se faire accueillante durant la saison touristique en cours, et les chiffres démontrent bien que le travail de tous les acteurs de l'industrie touristique a porté ses fruits. Notre relance doit se poursuivre avec des projets porteurs en 2022 pour que la région touristique de Québec continue de briller et de se démarquer pour attirer les visiteurs. »

Robert Mercure, directeur général, Office du tourisme de Québec

« Tourisme Charlevoix est fier de pouvoir contribuer à cette programmation signature pour l'année 2022 afin d'assurer la relance touristique de la région de la Capitale-Nationale dont fait fièrement partie la région de Charlevoix. Les attraits et les événements de notre magnifique destination ainsi que les promoteurs qui les font vivre regorgent de potentiel. Cette initiative importante et fédératrice donnera l'appui nécessaire à l'essor de projets dont les retombées touristiques seront majeures pour notre région. »

Mitchell Dion, directeur général, Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

L'aide gouvernementale octroyée est issue du :

Secrétariat à la Capitale-Nationale : 995 000 $ issus du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);

Office du tourisme de Québec : 995 000 $ issus de l'entente de mandat conclue entre le ministère du Tourisme et la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec)

Tourisme Charlevoix : 210 000 $, par l'entremise de son budget courant;

Pour connaître les modalités de l'appel de projets et déposer une demande :

Secrétariat à la Capitale-Nationale: Relance 2022 (gouv.qc.ca)

Liens connexes :

Tourisme Charlevoix (tourisme-charlevoix.com)

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

