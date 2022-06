QUE LA FÊTE COMMENCE !

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) en partenariat avec le gouvernement du Québec et le porte-parole de la Fête, Marc Labrèche, invitent le public à prendre part aux milliers d'activités offertes dans le cadre de la Fête nationale, sous le thème « Notre langue aux mille accents ». Pour tout connaître sur la programmation, le public est invité à consulter le site Internet officiel, soit le fetenationale.quebec et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Tiktok.

Les grands spectacles du 23 juin

Pour débuter les festivités en grand, l'avenue de la Grande-Allée sera piétonne et sera animée dès 15h par la fanfare Kumpa'nia et les artistes du cirque Flip Fabrique, qui déambuleront sur l'artère commerciale jusqu'à 18h. Les festivités se poursuivront sur les Plaines dès 18h30, avec l'énergique Pépé et sa guitare et le charismatique Marco Calliari. Les deux hommes offriront une prestation de 90 minutes en revisitant les classiques d'ici. Une première partie à ne pas manquer qui donnera certainement envie aux spectateurs de chanter et swingner comme jamais! Par la suite, le Grand spectacle prendra son envol, sous la direction musicale d'Antoine Gratton et mettra en vedette Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Leboeuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy accompagnés par un groupe de musiciennes. Pour tout savoir, rendez-vous au : capitale.fetenationale.quebec .

Le même soir, Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier seront de la fête au grand spectacle de Gatineau, qui se tiendra dans le secteur piétonnier de la rue Laval. La programmation de l'événement de l'Outaouais est disponible ici.

À Montréal, dès 21h, le spectacle présenté au Quartier des spectacles réunira sur scène, sous la baguette de Pierre-Yves Lord, Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, Fouki, Ariane Roy, Kathia Rock, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro qui se donneront la main pour nous faire vivre un pur moment de bonheur et de plaisir.

Des centaines de fêtes pour tous les goûts

En plus des grands spectacles, des centaines d'événements seront présentés ailleurs au Québec le 23 juin. Notons, entre autres, la présence des Cowboys Fringants à Sherbrooke, Vincent Vallières à Lavaltrie, Paul Piché à Saint-Jérôme, Patrick Norman, Brigitte Boisjoli et Renée Wilkin à Drummondville et 2 Frères à Mercier. Le 24 juin, la Fête nationale se poursuit avec une grande variété de spectacles et encore plusieurs artistes en prestation partout au Québec : Yves Lambert à Thetford Mines, Isabelle Boulay, Patrice Michaud, Klô Pelgag, Fouki, Sarahmée, Hubert Lenoir, Lisa Leblanc, Les Louanges et Samian à Laval, Marc Dupré à Chicoutimi, Offenbach à Shawinigan, Laurence Jalbert à Baie-Comeau et Les Trois Accords à Saint-Constant. Pour tous les détails cliquez fetenationale.quebec/fetes-regionales.

Partenaires de la Fête nationale

La Fête nationale peut compter sur la présence de partenaires de choix. Merci au gouvernement du Québec pour sa confiance renouvelée. Merci également à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui il n'y aurait pas d'électricité dans l'air. Nous levons également notre verre à notre partenaire majeur, la SAQ qui rend nos rassemblements encore plus festifs et mémorables et à Rythme FM, partenaire média.

SOURCE Mouvement national des Québécoises et Québécois

Renseignements: Mouvement national des Québécoises et Québécois, Sophie Lemelin, gestionnaire Communications et Marketing, [email protected], 514 527-9891 poste 312