QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Quatre Premières Nations, réunies sous une entité nouvellement créée, Atenro, ont annoncé un partenariat avec InnVest Hotels pour acquérir une participation majoritaire dans Hilton Québec. Hilton continuera à assurer la gestion de l'hôtel.

Les quatre Premières Nations représentées sont la Nation Naskapi de Kawawachikamach par la Fiducie Taasipitaakin, les Mi'gmaq du Gespe'gewa'gi par Mi'gmawei Mawiomi Ressources SEC, la Nation Huronne Wendat par la Société d'Investissement Wendat SEC et la Nation Crie par la James Bay Eeyou Corporation. Ensemble, ils ont créé la société en commandite Atenro, qui signifie « amitié » dans la langue wendat.

Cette entente marque une étape significative dans le renforcement de la participation économique des Premières Nations dans plusieurs secteurs au Québec, dont celui de l'hôtellerie. Mentionnons que plusieurs Premières Nations sont déjà propriétaires ou actionnaires d'établissements hôteliers au Québec.

« Notre nouveau partenariat témoigne de la volonté des communautés autochtones d'investir dans l'économie de manière durable et de renforcer leur autonomie financière. Les revenus générés par nos autres investissements, tels que l'éolien, nous permettent de diversifier nos investissements », a déclaré Fred Vicaire, PDG de Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation, le commandité de Mi'gmawei Mawiomi Ressources SEC.

« En investissant dans des établissements hôteliers, nous avons l'opportunité de créer des espaces qui mettent en valeur notre héritage et de permettre aux visiteurs d'en apprendre plus sur nos cultures. Cela renforce également notre position économique et notre autonomie financière, tout en contribuant au développement durable de nos communautés », a pour sa part indiqué Henry Gull, président de la Corporation James Bay Eeyou.

« Cette acquisition est un exemple concret de la manière dont les Premières Nations peuvent jouer un rôle clé dans le développement économique du Québec, tout en préservant et en valorisant leur patrimoine culturel unique. L'épanouissement de nos communautés passe aussi par des investissements stratégiques hors territoire », a déclaré Louise Nattawappio, cheffe de la Nation Naskapi.

« La Nation Wendat est fière de cet investissement majeur qui, de surcroit, se retrouve sur son magnifique territoire, le Nionwentsïo. Il est d'autant plus significatif puisqu'il est scellé par une alliance économique avec les Eeyou, les Mi'gmaq et les Naskapis. Cette transaction historique honore la mémoire des ancêtres Wendat qui disposaient jadis d'un important réseau d'échanges et d'alliances commerciales. Nous poursuivons dans la même tradition et donnons à nos jeunes générations un exemple où la collaboration, l'ambition et les visions peuvent converger vers des réussites concrètes favorisant notre autonomie financière,» a déclaré le Grand Chef Pierre Picard.

Acquérir la totalité ou la majorité des actions d'un hôtel permet de partager et de promouvoir la riche culture et les traditions des Premières Nations avec les visiteurs. Cela peut inclure des éléments de design, d'artisanat, des activités culturelles et des expériences culinaires uniques.

« Hilton Québec est un hôtel très performant au sein de notre portefeuille, et cette entente très importante avec nos partenaires des Premières Nations au Québec nous permet de libérer la valeur de cette propriété tout en offrant une nouvelle opportunité d'investissement dynamique pour les nouveaux propriétaires. Notre équipe chez InnVest continuera à être activement impliqué dans l'hôtel à titre de gestionnaire de l'actif pour le partenariat. Nous sommes ravis d'accueillir la Nation Naskapi de Kawawachikamach, les Mi'gmaq du Gespe'gewa'gi, la Nation Huronne Wendat et la Nation Crie dans cette aventure passionnante », a déclaré Lydia Chen, PDG de InnVest Hotels.

Les nouveaux acquéreurs envisagent de mettre en place des initiatives conjointes avec Hilton Québec et InnVest Hotels visant à offrir des opportunités d'emploi et de formation aux membres de toutes les Premières Nations. Tous les emplois actuels seront maintenus. Les nouveaux propriétaires reconnaissent la qualité exceptionnelle du travail de tous les membres de l'équipe de l'hôtel et rien ne changera à la suite de cette acquisition.

Situé à quelques pas du Vieux-Québec et de la colline Parlementaire, Hilton Québec est reconnu pour son excellence en matière d'hospitalité et de services. Il est un des fleurons hôteliers de la ville de Québec. Il comprend 569 chambres modernes et suites spacieuses offrant des vues spectaculaires sur la ville.

Directement relié au Centre des congrès de Québec, l'hôtel dispose de la plus grande salle de bal en ville et d'un total de 22 salles de réunion (23 000 pi2 d'espace). Il possède un bar et deux restaurants. Il propose également un centre de remise en forme et une piscine extérieure chauffée.

Les parties impliquées ont retenu les services professionnels d'Atmacinta, Cain Lamarre , Plan A Capital et Gowling WLG pour mener à bien le projet d'acquisition et reconnaissent le soutien exceptionnel de la Banque de Montréal et de la Banque des Premières Nations du Canada pour leur engagement à garantir la clôture réussie de la transaction en fournissant le financement de crédit requis.

À propos de la Nation naskapi de Kawawachikamach

La Nation naskapie de Kawawachikamach, situé à proximité de Schefferville, est la seule communauté naskapie au Québec. Elle est signataire du deuxième traité moderne au Québec, la Convention du Nord-Est québécois, en 1978. Les Naskapis ont une population enregistrée de plus de 1 500 membres.

À propos de la Nation huronne-wendat

La Nation Wendat, une Nation riche en histoire et en tradition. Sa communauté, Wendake, est située au nord de la Ville de Québec. En 1760, elle a conclu avec la Couronne britannique un traité de paix et d'alliance, le Traité huron-britannique, qui est depuis reconnu par la Cour Suprême du Canada. Aujourd'hui, cette Nation compte plus de 5 000 Wendat, formant une communauté forte, prospère et fière.

Le Conseil de la Nation Wendat est l'institution qui représente et défend les intérêts et les droits des Wendat en plus de leur proposer un éventail de services.

À propos de la Mi'gmawei Mawiomi Ressources SEC

Mi'gmawei Mawiomi Ressources SEC (MMR LP) est une société appartenant aux trois communautés Mi'gmaq de Gaspésie : Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj. Par l'entremise de son bras opérationnel, Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC), MMR LP investit dans des projets stratégiques et diversifiés afin de stimuler le développement économique et d'assurer des retombées durables pour ses communautés. Cet engagement repose sur une vision à long terme, alignée avec les valeurs Mi'gmaq et le respect de leur territoire.

À propos de la James Bay Eeyou Corporation (Eeyou Companee)

Fondée en 1986, la Société Eeyou de la Baie James ou Eeyou Companee (en cri) a été créée en vertu de la Convention La Grande avec Hydro-Québec et sa filiale, la Société d'énergie de la Baie James (SEBJ). Avec un siège social à Chisasibi, Eeyou Companee gère les fonds accordés aux Cris en vertu de diverses ententes avec Hydro-Québec. Le mandat d'Eeyou Companee consiste à promouvoir le mode de vie traditionnel, à améliorer les conditions sociales, à favoriser le développement économique, à offrir des possibilités de formation et d'emploi aux Cris et à faciliter la coopération entre les Cris et Hydro-Québec.

À propos de InnVest Hotels

InnVest Hotels est le leader de l'industrie hôtelière au Canada, spécialisé dans la gestion d'actifs, la construction et les opérations hôtelières. Le vaste portefeuille d'InnVest comprend plus de 100 hôtels possédés et gérés, englobant des marques hôtelières mondialement reconnues. Avec notre équipe de gestion qualifiée supervisant les opérations quotidiennes de nos hôtels détenus en propre et par des tiers, InnVest se tient fièrement comme le plus grand propriétaire et exploitant d'hôtels au Canada. Visitez notre site en ligne pour en savoir plus sur InnVest Hotels.

