Quatre nouvelles stations hivernales verront le jour dans MHM

« Nos quatre stations hivernales seront prêtes juste à temps pour les Fêtes. Quelle belle nouvelle en cette année difficile! Ces aménagements démontrent, encore un fois, qu'il existe plusieurs façons originales de repenser la Ville et de profiter de l'hiver qui s'en vient. Conçus par des artistes et des professionnels de chez nous, ils contribueront à mettre un peu de magie ou de fantaisie pour nous aider à retrouver nos cœurs d'enfants », a affirmé M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement

Un parcours ludique, une signature distincte à MHM

C'est sous le thème Si l'hiver m'était conté que se déroulera le parcours au tracé linéaire partant de la Promenade Bellerive à la Place des Tisserandes.

Des jeux de lumières envahiront les trois places et le parc et des aménagements faisant écho aux forêts de résineux et à la végétation hivernale, allégorie du sapin, seront installés sur les trois places et le parc pour réveiller ces endroits endormis par l'hiver et susciter la curiosité des passants.

Ces aménagements sont effectués dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et seront temporaires, car ils seront démantelés en avril.

Le collectionneur de lueurs : un conte de Victor Bégin

Les quatre sites seront animés par un conte, Le collectionneur de lueurs, d'un artiste de MHM, Victor Bégin, qui œuvre dans les domaines de la littérature et du cinéma.

« Je suis le collectionneur de lueurs. Ce que vous entendez, ce sont les conversations des météores. Vous savez, ils sont arrivés en même temps que le tsunami de l'espace. Je les appelle les météores bavards, car ils absorbent les sons forts et les transforment en lumières. »

Victor Bégin

Le conte se subdivisera en quatre segments. Les textes seront déployés dans l'espace public sur des panneaux et déclinés sur les aménagements :

Parc de la promenade Bellerive : Le monde se réinvente dans le silence Place Gennevilliers-Laliberté : Propulsées par une chandelle Place Simon-Valois : Les météores bavards Place des Tisserandes du marché Maisonneuve : Le monde se retrouve

Une deuxième phase du conte et une programmation culturelle seront également proposées dans les quatre stations et déployées plus tard cet hiver.

Une équipe de design locale

Toutes deux sélectionnées par le Bureau du design de la Ville de Montréal dans le cadre de l'appel de qualification innovant « Repenser l'espace public », Blanchette architectes et Momentum, une firme d'architectes locale et une entreprise spécialisée en mobilité dans le développement des espaces urbains, travaillent de concert à la conception et à la réalisation des aménagements hivernaux qui seront déployés juste à temps pour les Fêtes, et ce, jusqu'en avril dans l'arrondissement.

« Mercier Hochelaga-Maisonneuve fait partie de l'ADN de notre pratique. Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'investir l'espace public, le temps d'une saison. Il en résultera un projet ludique, accessible, invitant, graphique et divertissant. Le travail avec l'auteur Victor Begin saura assurément animer l'esprit des grands et des plus petits. Sous la forme d'un parcours, notre proposition deviendra une activité familiale qui favorisera la mobilité et l'activité commerciale du secteur », a expliqué Patrick Blanchette, Architecte et associé principal, Blanchette architectes

Les installations hivernales (sports de glisse, patinage) seront aussi prêtes à accueillir les citoyens dès que les conditions météorologiques le permettront.

Tous les détails sur montreal.ca et notre page Facebook.

