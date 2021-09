Quatre nouvelles murales dans les ruelles vertes de VSP

La murale peinte par Hélène Gruenais et Julian Palma aura pour objectif de rappeler l'importance de favoriser l'inclusion sociale. Cette thématique sera symbolisée par une murale haute en couleurs qui mettra en valeur la présence de visages multiples illustrant la diversité de la population. Par le biais de cette réalisation, les citoyennes et citoyens de la ruelle souhaitent ajouter une touche de couleurs et de gaieté à leur milieu de vie. Cette murale viendra parfaire les aménagements de la ruelle verte Émilie où des bacs à fleurs et un croque-livres seront prochainement installés.

Localisation de la murale: 7420 rue Durocher

Quadrilatère de la ruelle verte : rue Saint-Roch / rue Durocher / Avenue Ogilvy / Avenue Querbes

À la découverte du cerf de Virginie dans Villeray

La ruelle verte Oasis Chez Nous sera agrémentée d'une murale qui mettra en vedette le cerf de Virginie. Par son regard et l'orientation de sa posture, l'animal sauvage nous invitera à nous diriger vers l'intérieur de la ruelle et à nous aventurer, tout comme lui, dans un espace de liberté et de verdure. De plus, les couleurs du feuillage dégageront une atmosphère en clair-obscur qui évoquera un lieu mystérieux propice aux découvertes. Bref, ce cerf représentera un symbole de bienveillance et d'accueil à l'entrée d'un oasis urbain offrant d'infinies possibilités. Cette œuvre sera le fruit du travail d'Anne De Brouin, résidente de la ruelle, qui a par ailleurs déjà contribué à embellir la ruelle en peignant des petites illustrations sur différents médiums.

Localisation de la murale: 8209 rue Saint-Gérard

Quadrilatère de la ruelle verte : rues Saint-Gérard / Guizot Est / Foucher / Mistral

Un parfum d'harmonie flotte dans François-Perrault

Il règne dans la ruelle verte Bordeaux-Chabot comme un doux parfum de joie et d'harmonie. La murale qui sera peinte par le Studio Lag se fera l'écho de cette atmosphère et de cet esprit qui font la fierté des résidentes et résidents qui vivent à proximité de la ruelle verte. Les fleurs constitueront le motif principal de l'œuvre ; leur présence évoquera autant la diversité que le partage de racines communes, et ce, en dépit de provenances ou de parcours différents. Le respect, le partage et l'esprit collectif, qui sont des valeurs primordiales pour les citoyennes et citoyens de la ruelle, seront omniprésents dans l'œuvre qui sera donnée à voir au travers de la future murale.

Localisation de la murale : 1965 rue Bélanger

Quadrilatère de la ruelle verte : rues Jean-Talon Est / de Bordeaux / Bélanger / Chabot

Une ambiance dynamique et chaleureuse pour la ruelle verte Du Jardin dans Villeray

Cette murale réalisée par l'illustratrice Cécile Gariépy et qui verra le jour au printemps 2022 sera le fidèle reflet des habitantes et habitants du quartier. Il se dégagera de cette œuvre une énergie et une ambiance chaleureuses traduisant un milieu de vie dynamique s'articulant autour de plusieurs services de proximité tels que le jardin communautaire, le parc Villeray ou encore l'école Marie-Favery. La palette de couleurs développée pour la murale sera aussi intégrée aux équipements de mobilier de la ruelle verte du Jardin.

Localisation de la murale : 7775-7777 rue Boyer

Quadrilatère de la ruelle verte : rue Boyer / avenue Christophe-Colomb / rue Jarry Est / rue Villeray

