Quatre nouvelles associées chez NFOE : les femmes deviennent majoritaires

Fondé en 1912, NFOE regroupe aujourd'hui plus de 130 professionnel•les réparti•es dans trois bureaux : Montréal, Laval et Québec. La firme s'est imposée comme une référence québécoise pour les mandats à haute valeur technique : laboratoires pharmaceutiques et biomédicaux, complexes hospitaliers, instituts de recherche scientifique, installations industrielles et aérospatiales. Des environnements où la rigueur de conception n'est pas optionnelle, et où l'expertise se construit projet après projet, pendant des années.

C'est exactement comme ça qu'Erika Landry, Vanessa Godin, Roxane Fortier et Marie-Eve Cyr ont bâti leurs parcours chez NFOE. Elles pilotent depuis des années certains des mandats les plus exigeants du bureau : l'agrandissement du Complexe des sciences de l'UdeM, le futur Pavillon Pellerin-Marmen sur les technologies vertes et durables de l'UQTR, l'agrandissement des laboratoires de Polytechnique, le Nouveau Complexe Hospitalier sur le site de l'Hôpital Enfant-Jésus et le Complexe d'innovation en agrosciences et en agritechnologies dans Lanaudière. Leur nomination est la reconnaissance d'un leadership déjà bien réel.

« On travaille sur des projets où il n'y a pas de place pour l'approximation. Erika, Vanessa, Roxane et Marie-Eve ont prouvé qu'elles étaient là pour ça, depuis longtemps. »

-- Enrik Blais, associé principal, NFOE

Dans un secteur où les femmes demeurent sous-représentées aux postes de direction, cette vague entièrement féminine marque un moment fort. NFOE a toujours compté des femmes parmi ses associé•es. Aujourd'hui, elles sont majoritaires. C'est le reflet d'une culture qui reconnaît le talent là où il se trouve.

S'ajoutent à cette annonce neuf nouveaux•elles collaborateurs•trices actionnaires : Anabel Michaud, Déric Gilbert-Baril, Gabrielle St-Pierre, Hicham Marquoum, Isabelle Lisi, Jade Loiselle, Lyne Gadoury, Sébastien Bissonnette et Thomas-Antoine Boucher.

À propos de NFOE

Fondé en 1912, NFOE est un bureau d'architecture québécois spécialisé dans la conception d'installations complexes à haute valeur technique. Avec plus de 130 professionnel•les réparti•es dans trois bureaux (Montréal, Laval et Québec) la firme intervient dans des secteurs exigeants : recherche scientifique, industrie pharmaceutique, santé, éducation et industriel. NFOE a contribué à la conception de plus de trois millions de pieds carrés de bâtiments spécialisés au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Régulièrement primée aux Grands Prix du Design et certifiée pour de nombreux projets LEED, la firme allie rigueur technique, conception durable et approche profondément humaine.

SOURCE NFOE Architecture

Pour information ou demande d'entrevue : Laurence Plourde, [email protected], 514-893-0606, nfoe.com