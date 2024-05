Quatre nouveaux millionnaires en fin de semaine - Vérifiez vos billets de loterie!

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Les Québécois continuent d'être chanceux à la loterie : quatre lots de 1 000 000 $ chacun ont été remportés durant la longue fin de semaine. Deux Maxmillions ont été gagnés le vendredi 17 mai, respectivement en Montérégie et dans les Laurentides. Un lot additionnel du Québec Max a été gagné dans Lanaudière le même soir. Enfin, un lot garanti du Lotto 6/49 a été remporté le samedi 18 mai, encore une fois dans Lanaudière!

« Quatre lots de 1 000 000 $ ont été remportés au Québec en fin de semaine. Cela fera grimper à 43 le nombre de lots de 1 000 000 $ ou plus remis par Loto-Québec en 2024 », mentionne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Loto-Québec invite la population à vérifier ses billets de loterie. Rappelons qu'il est facile de le faire sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loteries de Loto-Québec, ou encore chez un détaillant. Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont invitées à communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1 866 611-5686.

Voici l'information sur les lots de 1 000 000 $ remportés en fin de semaine :

1 000 000 $ au Lotto Max Lieu où a été acheté le billet : agglomération de Longueuil Région administrative : Montérégie Date du tirage : 17 mai 2024 Catégorie de lot : Maxmillions Sélection gagnante : 05-21-24-33-34-41-45 1 000 000 $ au Québec Max Lieu où a été acheté le billet : MRC de Matawinie Région administrative : Lanaudière Date du tirage : 17 mai 2024 Catégorie de lot : lot additionnel Sélection gagnante : 07-10-20-24-37-39-49 1 000 000 $ au Lotto 6/49 Lieu où a été acheté le billet : MRC de D'Autray Région administrative : Lanaudière Date du tirage : 18 mai 2024 Catégorie de lot : lot garanti (boule blanche) Sélection gagnante : 67662091-01 1 000 000 $ au Lotto Max Billet acheté en ligne Lieu de résidence de la personne gagnante : Laurentides Date du tirage : 17 mai 2024 Catégorie de lot : Maxmillions Sélection gagnante : 03-05-13-17-24-28-35

Plus de 135 millions de dollars en jeu ce soir et demain

Aujourd'hui et demain, le Lotto Max et le Lotto 6/49 offriront un total de 137 millions de dollars! Au prochain tirage du Lotto Max, le mardi 21 mai, il y aura environ 80 millions de dollars à gagner, soit un gros lot de 70 millions de dollars et approximativement 10 Maxmillions. Au prochain tirage du Lotto 6/49, le 22 mai, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 52 millions de dollars, tandis que le Gros lot classique sera de 5 millions de dollars, comme c'est le cas à chaque tirage.

