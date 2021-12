Il y a 20 ans, la ville de Sihanoukville était un village de pêcheurs endormi, semblable aux origines du Shenzhen. Le marché immobilier a pris son envol vers 2015, autour du développement de casinos, d'hôtels et de complexes de condominiums. Par conséquent, le parc immobilier du marché actuel est passé d'environ 200 projets en 2015 à environ 1 580 en 2021. Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur le secteur immobilier, touchant 75 % des projets et ralentissant le développement. En outre, le gouvernement cambodgien a lancé l'année dernière un mandat fort pour interdire les jeux en ligne, ce qui a entraîné un nettoyage massif pour reconstruire une communauté cohésive et sécuritaire pour les nouvelles initiatives économiques, telles que le centre de technologie financière, représentant ainsi des milliards de possibilités d'investissement pour la participation internationale.

Par conséquent, ce protocole d'entente vise à lancer les premiers projets de réaménagement de Sihanoukville, notamment la plateforme du centre de technologie financière, afin de renforcer, de diversifier et de mettre en place de nouveaux modèles de revenus commerciaux, parallèlement à la vision du plan directeur de Sihanoukville dirigé par le gouvernement. L'accent sera mis sur la restructuration des actifs sous-développés, ce qui créera de nouveaux marchés pour attirer des talents internationaux et des groupes d'entrepreneuriat dirigés par des innovateurs financiers et technologiques, en promouvant des installations de style de vie de calibre mondial avec des établissements d'enseignement et de formation professionnelle de haut niveau pour faire de Sihanoukville une communauté électronique dynamique. Le projet prévoit également l'aménagement d'un village de retraités offrant un investissement immobilier à haut rendement et des installations de soutien des soins de santé et de télémédecine intégrées dans un projet de services luxueux.

Étant donné que la ville de Sihanoukville est le coin stratégique de la région Asie-Pacifique, avec un port en eau profonde qui soutient les développements de la SEZ et de nouvelles orientations économiques pour soutenir sa croissance, le groupe tire le meilleur parti de cet emplacement stratégique et du moment choisi pour rebaptiser la ville en tant que nouveau point de repère important qui peut répondre à la demande future de cybercommunauté dans cette évolution de l'ère numérique, conformément à la feuille de route STI 2030 du Cambodge.

En observant la dynamique des projets d'infrastructure à grande échelle dans la ville au fil des ans, avec les bonnes conditions de marché et un soutien fort du gouvernement pour les services productifs et les produits innovants à l'échelle, une communauté de bac à sable de technologie financière, le club d'élite et les services de style de vie innovants formuleront de nouvelles modalités de développement de projet et, dans le même temps, revitaliseront une bonne image de développement du plan directeur de réaménagement de la ville de Sihanoukville.

