Quatre entreprises québécoises unissent leurs forces au bénéfice des villes d'ici

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les entreprises technologiques Amilia, Citadel, Énergère et K2 Geospatial sont fières d'annoncer leur collaboration. Celles-ci mettent de l'avant des solutions logicielles complémentaires permettant aux municipalités de prendre part au mouvement de la Ville Intelligente.

La Ville Intelligente : un concept accessible aux villes de toutes tailles

Ensemble, ces quatre organisations proposent des services intelligents adaptés à la réalité des villes médianes. « Il est inconcevable que les logiciels disponibles sur le marché municipal soient adaptés à la réalité de seulement 1% des villes québécoises. Avec nos partenaires, nous offrons un écosystème de solutions qui leur permettra d'offrir un service sans égal à leurs citoyens, et ce, peu importe leur population », affirme François Gaouette, PDG d'Amilia.

Les citoyens au cœur des discussions

Pour Amilia, Citadel, Énergère et K2 Geospatial, le citoyen doit se retrouver au cœur des décisions concernant la Ville Intelligente. « La Ville Intelligente est plus qu'un simple virage vers la technologie. C'est un concept qui permet aux résidents de se rapprocher de leur ville et de profiter au maximum de tous les services disponibles », ajoute M. Gaouette. Les quatre entreprises développent des logiciels et des plateformes ouvertes qui non seulement bonifient la qualité de vie des citoyens, mais qui optimisent également les opérations municipales, facilitent l'accès à l'information et améliorent l'accessibilité aux services municipaux.

De la parole aux actes

La Ville Intelligente est maintenant plus qu'un concept futuriste. Amilia, Citadel, Énergère et K2 Geospatial, membres du Réseau d'excellence Ville Intelligente de l'Association québécoise des technologies (AQT), souhaitent proposer des outils accessibles aux municipalités. Ils présenteront leurs projets au Sommet international de l'innovation en villes médianes qui se tient à Shawinigan du 13 au 15 novembre 2019.

À propos d'Amilia

Amilia est une entreprise québécoise à la tête de la transformation numérique des départements de loisirs municipaux. Son logiciel de gestion et d'inscription en ligne réinvente l'expérience digitale des citoyens, permettant aux municipalités de tisser des liens durables avec leur communauté.

À propos de Citadel

Citadel réinvente la manière dont les organisations et les municipalités gèrent et entretiennent leurs actifs. Par le biais de la télémétrie et d'applications puissantes et conviviales, elle permet aux gestionnaires de collecter, de traiter et d'analyser de l'information décentralisée. En dressant des prévisions fiables de la dépréciation future, des investissements nécessaires et de la planification de la maintenance, Citadel assure aux organisations une saine gestion financière de leurs actifs.

À propos de K2 Geospatial

La plateforme d'intégration cartographique JMap connecte les systèmes en consolidant les données pour faciliter la création d'un écosystème informatique entièrement intégré. JMap permet aux cadres, aux analystes SIG et aux utilisateurs non techniques de collaborer, d'analyser, de décider et d'agir en temps réel.



À propos d'Énergère

Énergère est une entreprise québécoise spécialisée dans les projets de performance énergétique depuis plus de 20 ans. En 2015, elle a développé une gamme de services spécifiques pour le marché des villes intelligentes et durables et possède une expertise démontrée en matière d'éclairage public et de système de gestion intelligent.

