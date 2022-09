Quatre concessionnaires Kubota s'unissent pour devenir Kanatrac

La nouvelle entité dévoile son image de marque

JOLIETTE, QC, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir unifié ses quatre concessionnaires Kubota ainsi que les entités administratives sous le nom Kanatrac le 1er août 2022, la nouvelle entreprise procède aujourd'hui au dévoilement de son identité visuelle, en présence des médias locaux et de ses partenaires.

L'image de marque renouvelée reflète parfaitement le marché et les produits de l'entreprise. Le logo reprend quant à lui les couleurs de la marque Kubota, distribuée par Kanatrac, tandis que la flèche traduit son dynamisme et sa réputation de PME tournée vers l'avenir.

K Kubota

Kana Kanata (Canada)

Trac Tracteur

Le regroupement des quatre concessions et des entités administratives sous un même toit fait de Kanatrac le plus grand détaillant Kubota au Canada. L'unification permettra entre autres de simplifier la gestion de l'entreprise, des fournisseurs et des communications, en plus de témoigner de la force du groupe et de faire reconnaître la marque.

Ainsi, les concessions et les entités administratives portent désormais les dénominations suivantes :

Équipe 9255 devient Kanatrac - Centre de services Centre Kubota des Laurentides devient Kanatrac - Mirabel Cam-Trac Rimouski devient Kanatrac - Rimouski Les Entreprises Laporte deviennent Kanatrac - Joliette Cam-Trac Bernières devient Kanatrac - Québec Équipement 9355 devient Kanatrac - Le centre de la machinerie

« Nous sommes fiers de notre groupe et de chacune des personnes qui y évolue, et de pouvoir compter sur des partenaires d'affaires comme vous. Nous sommes également fiers des améliorations que nous apportons à notre organisation et nous espérons de tout cœur que vous partagerez ce sentiment et cette appartenance envers Kanatrac », a affirmé Stéphane Bélanger, président de Kanatrac.

« Nous nous engageons auprès de nos partenaires à offrir des produits et services de qualité supérieure. Nous demeurons un détaillant Kubota officiel avec une vaste sélection d'équipements résidentiels, d'agriculture et de construction. Notre équipe conserve la volonté de satisfaire les attentes de nos clients », conclut-il.

Les origines du groupe

Le début de la grande aventure de Kanatrac remonte à 1937, alors que les Entreprises Laporte, une microentreprise spécialisée dans la distribution d'équipements agricoles, voyaient le jour. Au fil des années, elle prend de l'expansion jusqu'à former une PME de 40 employés. Dans une perspective de croissance, les fondateurs acquièrent le Centre Kubota des Laurentides en 2011, puis Cam-Trac Bernières et Cam-Trac Rimouski en 2014.

Le leadership et les valeurs d'excellence leur ont permis d'apprendre de chaque concession et d'optimiser leurs façons de faire, tout en apprenant à connaître les différentes équipes et à travailler avec elles. En 2021, pour consolider la collaboration entre les succursales, un virage s'amorce, ce qui mènera à l'unification des concessions sous le nom Kanatrac en 2022.

SOURCE Kanatrac

Renseignements: Pour toute demande d'information ou d'entrevue, veuillez communiquer avec : Alexandre Gadoury, vice-président des opérations, [email protected]