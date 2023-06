QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - En ce début officiel de la période estivale, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) invite les vacanciers québécois à prendre le temps de voyager localement au cours de l'été et à continuer de découvrir les richesses et trésors insoupçonnés qui sont à leur portée!

Quatre bonnes raisons de vivre l’été à fond au Québec! Montréal © TQ/N. Guignard Saguenay-Lac-Saint-Jean © TQ/N. Guignard (Groupe CNW/Alliance de l''industrie touristique du Québec) Logo de Bonjour Québec (Groupe CNW/Alliance de l''industrie touristique du Québec)

Bien que les feux de forêts aient récemment affecté l'activité touristique dans certaines régions du Québec, la situation revient graduellement à la normale. Dans la vaste majorité du territoire, les entreprises touristiques sont prêtes à ouvrir leur bras aux visiteurs pour les faire bénéficier de nombreux attraits et activités mémorables, et ce, en toute sécurité.

Quatre bonnes raisons de vivre l'été à fond au Québec

1. Le Québec demeure une destination très abordable

Malgré les effets mondiaux de l'inflation sur le coût des transports, de l'hébergement, des repas et des attraits touristiques, il est toujours possible de bénéficier d'expériences variées et accessibles à tous les portefeuilles. L'accès aux quelques 18 routes touristiques et 175 parcs régionaux et nationaux permettent notamment de goûter aux joies de la nature partout au Québec et à un coût très abordable.

Avec plus de 500 festivals et événements de plein-air et des centaines d'activités, dont plusieurs offrent des forfaits alléchants pour les familles, les possibilités d'épargner sont plus présentes que jamais! La présence d'artisans à l'œuvre partout sur le territoire, d'économusées, d'itinéraires et de parcours à ciel ouvert dans nos villes festives demeurent autant de possibilités de profiter de l'été sans se ruiner!

Les coordonnées de chacun des 200 bureaux touristiques au Québec sont accessibles sur la page bonjourquebec.com.

2. On n'a jamais fini de découvrir le Québec!

Avec ses 1,6 million de km2, le territoire québécois est à la fois vaste, spectaculaire et accueillant. Le Québec, c'est 21 régions touristiques qui ont chacune leur personnalité, leur accent, leur gastronomie et leurs attraits uniques, le tout dans une offre nature et urbaine aussi riche que surprenante.

Les régions et secteurs touristiques au Québec compte plus de 130 nouveautés touristiques pour la période estivale. Que ce soient les aventures en nature, les saveurs locales, les villes et festivités, les routes découvertes, la culture et l'histoire vivante, ou les expériences autochtones, il est possible de se sentir dépaysé chez soi et de vivre des expériences sans cesse renouvelées!

Communiquez directement avec les conseillers en séjours sur le site de Bonjour Québec pour vous simplifier la vie, avoir accès à un planificateur en ligne et obtenir toutes les réponses à vos questions.

3. Le voyage local permet de soutenir les milliers d'entrepreneurs touristiques

Voyager localement, c'est soutenir les milliers d'entrepreneurs touristiques de chez-nous. Leur savoir-faire, leur passion et leur créativité permettent de générer des centaines de milliers d'emplois locaux et qui contribuent directement à stimuler la vitalité économique des villes, des régions et des communautés du Québec.

4. Le voyage local s'inscrit dans une démarche durable et responsable

Voyager près de chez soi permet notamment, en privilégiant généralement des modes de transports plus actifs, de limiter l'empreinte carbone et les impacts environnementaux dans les communautés visitées.

Encourager les entreprises qui soutiennent l'économie locale, favoriser le développement professionnel dans les régions et contribuer à préserver le patrimoine culturel et naturel sont également des façons de vivre des expériences touristiques qui ont un impact durable au sein des lieux et milieux de vie visités.

Envie d'avoir une première immersion pour débuter votre aventure? Visionnez dès maintenant les capsules vidéo des ambassadeurs Bonjour Québec en cliquant ici.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. L'Alliance réalise également des mandats délégués par le ministère du Tourisme, notamment la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec dans le cadre d'un partenariat unique avec l'industrie. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

