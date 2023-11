Quartier MC2 Inc. annonce la vente de son terrain de Saint-Basile-le-Grand / McMasterville à Northvolt

CARIGNAN, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Quartier MC2 Inc., une entreprise détenue par Gestion immobilière GAP Inc., est heureuse d'annoncer la vente de sa propriété située à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville à l'entreprise suédoise Northvolt.

Site de l'ancienne usine d'explosifs Canadian Industries Limited (C.I.L.), ce terrain inexploité depuis bientôt 25 ans est d'une superficie d'environ 18,5 millions de pieds carrés. Depuis son acquisition en 2015, Quartier MC2 Inc. souhaitait revitaliser le site en y développant un projet structurant pour la région. La vente de cet immense terrain au fabricant de batteries Northvolt permet donc à Quartier MC2 Inc. d'atteindre son objectif en devenant l'un des acteurs qui contribuera au développement de la filière québécoise de la batterie dans le cadre du grand projet d'électrification des transports du Québec.

En implantant son usine nord-américaine sur le terrain de Quartier MC2 Inc., Northvolt apportera une seconde vie industrielle à cet immense site sur lequel les vestiges de la C.I.L. sont toujours apparents. Non seulement cette nouvelle industrie aux valeurs résolument écologiques permettra la création de milliers d'emplois et contribuera au dynamisme économique de la grande région de Montréal, mais elle favorisera également la requalification environnementale de cette propriété. Cet ancien site exploité par une industrie lourde et dont les sols avaient été contaminés sera revitalisé au profit d'une industrie qui produit une énergie verte et qui contribuera significativement à la réduction des gaz à effets de serre. Quartier MC2 Inc. est fier de faire partie de ce grand projet qui bénéficiera aux générations futures.

À propos de Gestion immobilière GAP Inc.

Gestion immobilière GAP Inc. est née du regroupement de trois développeurs immobiliers influents dans le paysage québécois : Groupe Boda (Alice Minying Wu), Gestion S. Gariépy Inc. (Serge Gariépy) et Poirier Développement immobilier Inc. (Luc Poirier). Les propriétaires de Gestion immobilière GAP Inc. ont uni leur expertise pour investir dans des projets audacieux et innovateurs qui auront des retombées positives pour l'ensemble des collectivités. En plus de Quartier MC2 Inc., Gestion immobilière GAP Inc. est propriétaire de La Prairie sur le Parc Inc., entreprise qui développe actuellement un projet immobilier résidentiel de plus de 2000 logements à La Prairie. Elle possède également un terrain de 4,3 millions de pieds carrés à Saint-Bruno-de-Montarville qui sera développé au cours des prochaines années.

