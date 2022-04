QUARTIER DES SPECTACLES INTERNATIONAL: UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR FAIRE RAYONNER LA CRÉATIVITÉ DANS L'ESPACE PUBLIC

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Quartier des spectacles international, une nouvelle organisation à but non lucratif affiliée au Partenariat du Quartier des spectacles, annonce le lancement officiel de ses activités. S'inscrivant dans une industrie créative montréalaise en pleine effervescence, l'entité a pour mission de produire et de diffuser des installations sonores, lumineuses et participatives destinées à l'espace public, ici et à l'international.

Depuis 2016, le Partenariat du Quartier des spectacles exporte plusieurs installations de son catalogue d'œuvres conçues pour l'espace public. Depuis, ce sont près de 25 millions de visiteurs dans plus de 70 villes de 12 pays qui ont été éblouis par les œuvres interactives conçues et réalisées par des créateurs d'ici et présentées en premier lieu à Montréal. Pour faire suite au succès de ces premières années et aux besoins grandissants d'aménagement et d'animation des espaces publics dans les villes et les lieux extérieurs, Quartier des spectacles international (QDSinternational) a été créé afin de poursuivre la stratégie de diffusion amorcée depuis plus de cinq ans et de valoriser un modèle durable pour le développement de nouvelles œuvres.

L'organisme a également pour objectifs d'accroître le rayonnement de nos créateurs et de leur offrir de nouvelles possibilités de production et de diffusion d'œuvres. En ce sens, il contribue à promouvoir Montréal comme figure de proue dans le domaine du design et de la créativité expérientielle. Basées sur la lumière, le son et l'interactivité, ces créations imaginées par des artistes de renom font appel à des disciplines de pointe telles que la conception lumineuse et sonore, les environnements immersifs et les technologies numériques. Le catalogue de QDSinternational comprend actuellement 13 installations, réalisées par une trentaine de créateurs et plus d'une soixantaine de collaborateurs ainsi qu'une dizaine de coproducteurs locaux et internationaux. Trois nouvelles installations sont en cours de production et seront présentées au public dans le courant de 2023.

QDSinternational souhaite développer de nouvelles collaborations avec des partenaires créatifs, des coproducteurs et des diffuseurs dans le monde entier pour stimuler la création d'installations originales et audacieuses. La vision mise de l'avant par l'organisme témoigne d'une réelle volonté de contribuer à la croissance des savoir-faire en installation interactive, en invitant de nouveaux créateurs à se lancer autant qu'à repousser les limites dans le domaine des créations artistiques et participatives.

Un écosystème collaboratif

QDSinternational peut s'appuyer sur la réputation du Quartier des spectacles, véritable source d'inspiration pour les quartiers culturels des villes partout dans le monde. L'organisme bénéficie aussi de l'expertise reconnue et unique du Partenariat en matière d'animation des espaces publics, et ce, en été comme en hiver.

Pour faire voyager les installations dans le monde entier, QDSinternational s'est tourné vers Jack World, une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, depuis 10 ans, se spécialise dans la réalisation et la prestation de services haut de gamme pour les espaces publics. Elle jouit d'une expertise reconnue dans le milieu et d'une équipe multidisciplinaire.

Enfin, Quartier des spectacles international s'allie à un réseau de collaborateurs et de prestataires techniques de premier plan, établis dans le secteur de la diffusion d'œuvres artistiques et d'installations publiques à l'international. Ces partenaires permettent de déployer des projets de grande envergure et de proposer des offres clés en main, adaptées au besoin et aux réalités de chaque territoire.

Nominations de Guillaume Aniorté et de Josée Guérette

À la tête de cette nouvelle organisation, le conseil d'administration de Quartier des spectacles international et sa présidente, Madame Monique Simard, ont nommé Monsieur Guillaume Aniorté directeur général de l'organisme. Entrepreneur, investisseur et gestionnaire renommé dans le secteur créatif et numérique, Guillaume Aniorté a occupé plusieurs postes de direction d'entreprise et de gestion stratégique dans le secteur des industries créatives et culturelles. Depuis plus de trois ans, il agit en tant que conseiller exécutif au développement international au Partenariat du Quartier des spectacles. Il siège également au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, de La Piscine, accélérateur d'entreprises culturelles et créatives, et du Printemps Numérique, comme président.

Experte reconnue en distribution internationale pour les arts de la scène, entre autres avec Cirque Éloize, Josée Guérette s'est également jointe à QDSinternational pour diriger le développement et la diffusion des installations.

CITATIONS

« Depuis de nombreuses années, le Partenariat du Quartier des spectacles se distingue par la qualité de ses installations participatives et le haut niveau d'innovation que nous avons su développer dans l'animation de l'espace public. Partageant notre vision et notre expertise à travers des projets circulant à l'international, nous sommes fiers de contribuer à la démocratisation des installations interactives et au rayonnement de nos créateurs », a déclaré Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles et de Quartier des spectacles international.

« QDSinternational s'appuie sur une capacité unique de faire voyager nos installations grâce au savoir-faire des créateurs et des partenaires de production qui nous accompagnent. Cet organisme nouvellement créé s'inscrit à merveille dans la volonté des gestionnaires urbains de repenser les espaces publics pour les rendre encore plus attrayants, en suscitant l'engagement d'un vaste auditoire », a souligné Guillaume Aniorté, directeur général de Quartier des spectacles international.

« Depuis 2016, LOOP a illuminé le visage de bien des gens à travers le monde. Inspirés par la littérature québécoise, les zootropes géants présentent 12 illustrateurs coup de cœur qui sauront, j'en suis sûr, vous faire voyager à travers des histoires de toutes les couleurs. Nous sommes heureux d'offrir un moment ludique, dans l'espace public, qui permet de profiter de sa ville autrement et de découvrir en même temps la panoplie de talents du Québec. C'est un réel plaisir de poursuivre cette aventure avec QDSinternational » a mentionné Olivier Girouard, concepteur de LOOP.

À PROPOS DE QUARTIER DES SPECTACLES INTERNATIONAL

Quartier des spectacles international (QDSinternational) est une organisation sans but lucratif qui produit et distribue des installations participatives destinées aux espaces publics, en collaboration avec des partenaires créatifs, des coproducteurs et des diffuseurs dans le monde entier. Affilié au Partenariat du Quartier des spectacles, QDSinternational s'appuie sur une expertise acquise de longue date, grâce aux nombreuses œuvres qui animent le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord, et qui ont marqué l'imaginaire de millions de visiteurs. Cette expertise se traduit par un savoir-faire de pointe dans la conception et la fabrication de produits robustes et sécuritaires pour un public de tout âge, et ce, en toute saison. QDSinternational peut compter un réseau de collaborateurs et de prestataires techniques de premier plan, établis dans le secteur de la diffusion d'œuvres artistiques et d'installations publiques à l'international. Ces partenaires nous permettent de déployer des projets de grande envergure et de proposer des offres clés en main, adaptées au besoin et aux réalités de chaque territoire.

En savoir plus : qdsinternational.com

SOURCE Partenariat du Quartier des spectacles

Renseignements: CONTACTS MÉDIA : Communications Mingotwo : Mélanie Mingotaud, [email protected], 514-582-5272