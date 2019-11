Quantstamp décroche le prix Cybersecurity au titre des récompenses des cas d'utilisation de la chaîne de blocs

« Nous avons lancé les prix « Blockchain in Cybersecurity Use Case Awards » (prix des cas d'utilisation de la chaîne de blocs dans la cybersécurité) pour reconnaître les organisations qui s'emploient à transformer le secteur de la cybersécurité en mobilisant la puissance de la chaîne de blocs », explique Emi Picco, directeur de la rédaction de Disruptor Daily. « Nous avons demandé à notre communauté de mettre en nomination et de voter pour leurs cas d'utilisation préférés, et nous sommes ravis d'annoncer que Quantstamp en est sortie gagnante! »

Le cas d'utilisation que propose Quantstamp dresse le profil du réseau de sécurité Quantstamp, un réseau à source ouverte qui permet aux utilisateurs d'analyser les contrats intelligents pour en déceler les vulnérabilités. Richard Ma, chef de la direction et cofondateur de Quantstamp, fait l'état de la situation en déclarant : « Devant la croissance exponentielle des contrats intelligents, la demande d'audits a dépassé de loin le nombre, voire la réserve, d'auditeurs qualifiés. Le réseau de sécurité Quantstamp permet aux développeurs d'intégrer des contrôles de sécurité dans leur flux de travail, les résultats étant stockés directement sur la chaîne de blocs. »

Quantstamp, une société soutenue par Y Combinator, est spécialiste de la cybersécurité par chaîne de blocs. Forte de son équipe d'experts en sécurité voués à la sécurisation des systèmes décentralisés, Quantstamp ouvre la voie à un avenir marqué par des applications plus sûres et plus fiables des chaînes de blocs, grâce aux audits de contrats intelligents et au réseau de sécurité Quantstamp. Disposant de bureaux à San Francisco, Toronto et Tokyo, Quantstamp s'engage à innover à l'échelle mondiale, dans le domaine de la chaîne de blocs, la meilleure de la catégorie. À ce jour, Quantstamp a acquis plus d'un milliard de dollars en valeur d'actifs numériques, grâce à ses audits, et a aidé un grand nombre d'entreprises à innover en toute sécurité. Pour en apprendre plus sur le travail de Quantstamp, les personnes intéressées sont invitées à lire l'article suivant : Disruptor Daily interview with Quantstamp CEO Richard Ma (entretiens de Richard Ma, chef de la direction de Quantstamp, avec Disruptor Daily).

