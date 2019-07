Quantstamp a mené un audit de Klaytn, la plateforme de chaîne de blocs de Kakao

« L'adoption par les utilisateurs est le plus grand défi auquel sont aujourd'hui confrontées les applications de la chaîne de blocs », a déclaré Richard Ma, chef de la direction de Quantstamp. « Cela dit, grâce à sa pénétration du marché coréen, chiffrée à plus de 90 %, et comptant 40 millions d'utilisateurs actifs par mois, Kakao est bien positionnée pour amener la chaîne de blocs à une large base d'utilisateurs actifs. »

Ancrée dans la conviction que les entreprises favoriseront l'adoption massive de la technologie, à savoir la chaîne de blocs, Klaytn, par sa conception, s'attaque à tous les obstacles qui entravent l'adoption de la chaîne de blocs aujourd'hui. Dans le souci de faciliter le développement, Klaytn offre une expérience de développement robuste grâce à son mode d'emploi familier de Solidity, un environnement de développement truffé d'outils de soutien. Pour les entreprises, la plateforme allie la transparence et l'intégrité de la technologie de la chaîne de blocs avec les performances et la fiabilité requises pour les applications métiers. Pour les utilisateurs, Klaytn fournit des moyens de simplifier la création et la gestion des comptes, la sauvegarde des clés privées, le provisionnement et la configuration des portefeuilles, ainsi que les directives et les références UX (expérience utilisateur) permettant aux développeurs de créer des interfaces conviviales.

« Avec Klaytn, nous avons les partenaires technologiques et commerciaux qui, à notre avis, peuvent réellement évoluer et servir une nouvelle base d'utilisateurs massive », déclare Junsic Youn, responsable de la gestion des produits chez GroundX. « Vu l'envergure de ce projet, les enjeux étaient élevés et nous voulions nous assurer qu'il puisse être déployé en toute sécurité. Quantstamp jouit d'une bonne réputation pour ses audits approfondis. Le professionnalisme de la société et son expérience sur le terrain nous ont amenés à la choisir pour garantir la sécurité de la plateforme de chaîne de blocs Klaytn. »

Faire faire un audit par Quantstamp

À propos de Quantstamp

Quantstamp, une société soutenue par Y Combinator et spécialiste de la sécurité de la chaîne de blocs, mène des audits des contrats intelligents et développe également des produits, services, protocoles et autres outils de sécurité automatisés optimisés par QSP. S'appuyant sur son réseau de sécurité, Quantstamp entend renforcer la sécurité des contrats intelligents et la réputation des projets créateurs de contrats intelligents en produisant des rapports d'analyse librement accessibles. Quantstamp s'est récemment implantée au Japon. Quantstamp vous invite, dès aujourd'hui, à demander un audit ou à lancer une analyse de sécurité sur Quantstamp.com.

