QUAND LE SUR-MESURE QUÉBÉCOIS DEVIENT SANS FRONTIÈRES - L'ART LUNETIER DE MARIE-SOPHIE DION S'OFFRE DÉSORMAIS AU MONDE ENTIER GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE CRÉATION 100 % VIRTUELLE

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, forte de sa maîtrise technologique, la québécoise Marie-Sophie Dion innove de nouveau en lançant un service de création sur mesure 100 % virtuel. Grâce à un protocole de mesure basée sur l'analyse de l'échelle du visage et la position des pupilles via vidéoconférence, il est désormais possible de concevoir une monture unique sans même se déplacer en boutique. Ce nouveau service permet à Marie-Sophie Dion de desservir toute la clientèle québécoise, canadienne, et même internationale, en offrant la même précision, la même expertise, et la même signature de design que lors d'une rencontre en personne. Une consultation virtuelle permet d'initier un processus créatif sur mesure, guidé par l'écoute, l'analyse et l'intuition de la créatrice, dans le confort du chez-soi.

UNE PIONNIÈRE DU SUR MESURE AU QUÉBEC… ET MAINTENANT SANS FRONTIÈRES

Fondatrice du concept Bar à lunettes en 1992 à Sherbrooke, Marie-Sophie Dion a redéfini la lunetterie au Québec, transformant les montures en objets de design personnalisés, choisis selon une technique infaillible pour révéler la personnalité et sublimer la physionomie de chaque individu. En 2014, elle inaugure son propre atelier de fabrication au Québec, devenant ainsi la seule opticienne en Amérique du Nord à dessiner et produire ses montures sur mesure et prêtes-à-porter dans ses propres installations.

Grâce à son approche d'optophysionomie personnalisée, elle conjugue sens artistique, technologie de pointe et rigueur scientifique. En analysant une quinzaine de mesures du visage, de la forme des sourcils à l'angle du maxillaire, elle crée des montures uniques, pensées pour s'harmoniser parfaitement avec les traits, le style et le mode de vie de chaque client.

UNE SIGNATURE CONVOITÉE ICI COMME AILLEURS

Avec plus de 4500 clients, dont plusieurs personnalités publiques telles que Lara Fabian, Louise Latraverse, Marie Saint Pierre, Simon Boulerice, Denis Gagnon, Marc Hervieux ou Jean-Claude Poitras, Marie-Sophie Dion est devenue une figure incontournable du design québécois. Reconnue mondialement pour son savoir-faire, elle est la seule opticienne à représenter depuis plus de 20 ans le Canada au sein du jury des Silmo d'Or à Paris, les Oscars de la lunetterie, et ses créations sont attendues dans les plus grands salons professionnels de Milan, New York et Paris.

UNE MURALE-HOMMAGE DE 500 VISAGES

Marie-Sophie Dion a dévoilé la semaine dernière une murale spectaculaire de 500 portraits dans sa boutique Bar à lunettes du Vieux-Montréal. Cette œuvre-phare, installée sur un long mur blanc au 401 rue McGill, rend hommage à celles et ceux qui, au cours des dix dernières années, ont choisi une monture de lunettes créée dans son atelier québécois.

Cette murale unique témoigne de l'esprit profondément humain et visionnaire qui anime Marie-Sophie Dion depuis ses débuts. Chaque photo représente un visage portant une monture en totale harmonie avec ses traits, choisie selon une approche de design à la fois scientifique, artistique et émotionnelle. Le nom du client ayant inspiré chaque modèle est gravé à l'intérieur des branches de la monture, affirmant le caractère exclusif et intime de cette démarche.

« Depuis dix ans, je dessine des modèles que je n'ai jamais vu. Chaque monture est un dialogue entre mon regard et celui de l'autre. Cette murale, c'est une façon de dire merci à ces nombreuses personnes qui m'ont fait confiance et qui ont, chacune à leur façon, nourri mon inspiration et ma détermination. »

-- Marie-Sophie Dion, fondatrice du Bar à lunettes

Tous les modèles de la collection sont fabriqués en acétate de cellulose, un polymère issu du coton, une ressource renouvelable. Cette matière organique chatoyante se joue de la lumière et les montures, offertes en version lustrée, matte ou finition bois, sont déclinées en 32 couleurs ; de la transparence claire, mais aussi des teintes saturées, parmi lesquelles le bourgogne, le vert menthe, le brun scotch ou le bleu royal sombre.

UN PEU PLUS SUR BAR À LUNETTES

Bar à lunettes, un concept unique, a vu le jour il y a maintenant 33 ans à Sherbrooke, la ville natale de sa présidente fondatrice Marie-Sophie Dion. Aujourd'hui, l'opticienne et designer a également pignon sur rue à Montréal, Saint-Lambert. Laval, Québec et Bromont. Depuis 2014, elle propose ses propres modèles, en prêt-à-porter ou sur mesure, fabriqués au Québec. Jean-Claude Poitras, Louise Latraverse, ou encore Marie Saint Pierre, pour qui Marie-Sophie Dion a créé une collection exclusive en 2007, voilà quelques ambassadeurs célèbres, représentatifs d'un mariage aussi harmonieux que spectaculaire entre un visage et ses lunettes !

En plus des modèles que Marie-Sophie Dion dessine elle-même, Bar à lunettes propose diverses collections parmi les plus créatives et avant-gardistes au monde. Ces montures, qu'elle déniche dans les plus grands salons de la mode, sont importées principalement de France, Italie, Allemagne, Japon et Belgique.

Bar à lunettes se distingue également par l'expérience de ses opticiens, à la fois physionomistes et stylistes, ainsi que par une ambiance ultramoderne, au chic décontracté. Chaque boutique offre par ailleurs les services d'examen de la vue par des optométristes, d'ajustement de verres de contact et de taillage de verres en une heure. Améliorer la qualité de vie de ses clients en leur offrant des lunettes d'exception, leur procurant confort, performance visuelle et un style à faire tourner les têtes : voilà la mission que s'est donnée Marie-Sophie Dion.

À PROPOS DE MARIE-SOPHIE DION

Entrepreneure visionnaire, opticienne chevronnée et designer instinctive, Marie-Sophie Dion dirige aujourd'hui six boutiques à travers le Québec : Sherbrooke, Bromont, Laval, Saint-Lambert, Québec et Montréal. Elle est la seule opticienne au pays à créer et fabriquer ses propres modèles, en prêt-à-porter et sur mesure, dans un atelier doté de machinerie de production à contrôle numérique à la fine pointe de la technologie.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Bar à lunettes par Marie-Sophie Dion - 401, rue McGill, Vieux-Montréal

Dévoilement de la murale : Disponible au public dès aujourd'hui

Possibilité d'entrevue avec Marie-Sophie Dion dès maintenant

