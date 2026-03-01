HANGZHOU, Chine, le 1er mars 2026 /CNW/ -- Alors que la nouvelle année commence et que tout se renouvelle, la scène du gala du Festival du printemps 2026 de China Media Group a accueilli pour la troisième fois Unitree Robotics comme partenaire officiel du gala dans le domaine de la robotique. Avec ses robots humanoïdes G1 et H2, Unitree a présenté la première performance d'arts martiaux en grappe de robots humanoïdes entièrement autonomes au monde, fondée sur des mouvements rapides de la grappe.

I. Briser les limites du mouvement pour réaliser de multiples premières mondiales

Dans cette performance, les robots humanoïdes d'Unitree ont effectué des mouvements sans précédent pour réussir plusieurs percées techniques mondiales : le premier « parkour » mondial de saut de table libre continu; le premier saut périlleux aérien lancé au monde, avec une hauteur de saut maximale supérieure à 3 mètres; les tout premiers sauts périlleux continus sur une jambe; un saut périlleux arrière en deux étapes contre un mur; la première grande vrille air flare du monde, comportant sept rotations et demie; et d'autres mouvements très difficiles.

Au niveau de la coordination de la grappe, Unitree a atteint le premier mouvement de grappe à grande vitesse au monde (affichant une vitesse de déplacement arbitraire maximale de 4 m/s). Les robots sont également équipés des nouvelles mains habiles conçues en interne, qui permettent des changements de position rapides et une prise stable des accessoires d'arts martiaux, afin d'offrir un soutien fiable pour des performances d'arts martiaux de grande difficulté.

Ces percées redéfinissent non seulement les limites techniques des robots humanoïdes en matière de mouvement, mais elles marquent également une avancée globale en ce qui concerne la puissance explosive, l'agilité, la coordination et la fiabilité, et jettent ainsi une base solide pour des applications futures dans des scénarios complexes.

II. Système de contrôle de grappe à haute concurrence et algorithme de localisation par fusion dans l'IA mis au point en interne

La performance a été coordonnée à l'aide d'un nouveau système de contrôle de grappe à haute concurrence, qui synchronise en temps réel le mouvement de dizaines de robots. L'erreur de synchronisation de mouvement a été strictement contrôlée pour assurer une synchronisation de latence ultrafaible.

En ce qui concerne la localisation, un algorithme de localisation par fusion dans l'IA a été adopté, qui utilise l'IA pour traiter les données proprioceptives, les fusionner profondément avec les données LiDAR 3D, et ainsi traiter les informations environnementales des centaines de fois par seconde. Cet algorithme garantit que les robots peuvent maintenir une localisation précise même après des mouvements intenses. Il peut empêcher les algorithmes de localisation traditionnels de perdre le suivi ou de dériver lors de mouvements intenses tels que les sauts périlleux aériens.

En matière de contrôle du mouvement, l'équipe a peaufiné des modèles de contrôle général préentraînés pour aider les robots à ajuster leur position tout en effectuant des mouvements d'arts martiaux. Associée à l'algorithme de localisation par fusion dans l'IA, cette approche a résolu le problème de l'accumulation d'erreurs de mouvement lors des longues séquences de performance pour assurer des mouvements cohérents et homogènes tout au long du spectacle.

L'avancée combinée des algorithmes de localisation et de contrôle a permis aux robots d'exécuter rapidement et avec précision des transitions complexes entre les postures, pour réaliser en fin de compte la toute première performance d'arts martiaux en grappe de robots humanoïdes entièrement autonomes, fondée sur des mouvements rapides de la grappe.

III. Des apparitions saisissantes du robot H2 sur les sites principaux et secondaires

À l'issue du spectacle principal, le robot H2 a fait une apparition finale dans le rôle d'un « grand maître de l'épée ». Après un programme à l'épée marqué par un contrôle particulier de la force et du rythme, le robot a pris les mains du jeune artiste martial, et ensemble ils se sont mis sur le devant de la scène pour effectuer un salut du poing et de la paume, qui symbolise à la fois l'héritage générationnel de l'esprit des arts martiaux et l'avenir de l'intégration entre l'humain et la machine.

Pendant ce temps, sur le site secondaire de Yiwu, à des milliers de kilomètres de là, le robot H2 est apparu revêtu de l'armure lourde du Roi des singes, brandissant un bâton doré au-dessus d'un « nuage de culbutes » exécutées par des chiens robots quadrupèdes B2W. Il s'est ensuite déplacé dans les rues et les ruelles avant de descendre du ciel et d'atterrir au Théâtre de l'œuf, s'intégrant profondément à la culture traditionnelle.

Le kung-fu chinois émerveille une fois de plus le monde, alors que culture traditionnelle et technologie avancent ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant. Comme à ses débuts qui ont crevé les écrans mondiaux, maintenant que ses capacités de base continuent à mener l'industrie, la société Unitree est toujours mue par un élan d'innovation qui fait progresser les robots humanoïdes vers des horizons plus vastes.

En 2025, les robots humanoïdes d'Unitree ont gagné en popularité mondiale, affichant un volume d'expédition classé nº 1 dans le monde. En 2026, montrant la voie à pleine vitesse et avançant de jour en jour, Unitree continue de propulser le secteur mondial de l'intelligence incarnée.

