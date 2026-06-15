Quand l'innovation d'ici devient notre première ligne de défense

La campagne Bien d'ici fait découvrir une industrie québécoise stratégique et les carrières d'avenir qu'elle propose

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - L'industrie québécoise des textiles techniques lance la campagne Bien d'ici - Première ligne de défense, une initiative visant à mieux faire connaître le rôle essentiel de ce secteur dans la protection des personnes, des infrastructures et des systèmes essentiels.

Portée par TechniTextile Québec et le CSMO Textile, avec la participation d'entreprises du secteur, la campagne, soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, met en lumière une industrie innovante et stratégique pour le Québec. Voir la Vidéo.

« L'industrie québécoise des textiles techniques à valeur ajoutée se distingue de plus en plus dans plusieurs marchés à fort potentiel de croissance, comme celui de la défense. Notre gouvernement est heureux de soutenir le créneau d'excellence TechniTextile Québec et sa campagne, qui promeut le volet sécuritaire et méconnu de ces textiles ainsi que les possibilités de carrière pour la relève dans cette filière stratégique », déclare Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional.

La campagne repose sur le concept de « première ligne de défense », qui illustre le rôle souvent invisible, mais essentiel des textiles techniques dans la sécurité des personnes au quotidien. Les textiles techniques se retrouvent dans de nombreuses applications, notamment dans les équipements de protection individuelle, les transports, les bâtiments et diverses applications industrielles.

« Lorsqu'on parle de première ligne de défense, on pense spontanément aux services d'urgence ou aux infrastructures critiques. Pourtant, ces systèmes reposent aussi sur des matériaux essentiels, comme les textiles techniques. Cette réalité mérite d'être davantage reconnue », souligne Dany Charest, directeur général de TechniTextile.

La campagne met également en lumière les différentes possibilités de carrière offertes par le secteur, notamment en ingénierie, automatisation, production avancée, recherche et développement, chimie et gestion.

« Nous voulons attirer la relève vers une industrie au cœur des enjeux actuels, qui combine impact concret et perspectives d'avenir. C'est un secteur où les compétences contribuent directement à protéger et à améliorer notre société », ajoute Marc-Olivier Kenmo, directeur général du CSMO Textile.

Pour en savoir plus sur la campagne et découvrir les entreprises participantes : www.biendici.ca.

À propos de TechniTextile

TechniTextile Québec est le créneau d'excellence de l'industrie québécoise des textiles techniques. Sa mission est de soutenir le développement et la compétitivité du secteur en favorisant l'innovation, la collaboration et le rayonnement des entreprises québécoises.

À propos du CSMO Textile

Le CSMO Textile est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie textile du Québec. Il soutient le développement des compétences, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre afin de contribuer à la vitalité et à la compétitivité du secteur.

À propos des créneaux d'excellence du Québec

Un créneau d'excellence, c'est un ensemble d'entreprises d'une même région menant des activités économiques interreliées. Son objectif : contribuer à la reconnaissance d'un secteur pour le rendre plus compétitif par rapport à la concurrence, et ce, grâce aux compétences qui lui sont propres. Les 24 créneaux d'excellence du Québec mettent l'accent sur la collaboration, l'innovation et la productivité, tout en valorisant les forces locales. L'appui du gouvernement du Québec pour favoriser leur croissance réaffirme son engagement envers un développement régional basé sur des expertises sectorielles solides, la création de réseaux industriels et la réalisation de projets structurants.

SOURCE TechniTextile Québec

Contacts média: Dany Charest, Directeur général, TechniTextile, [email protected], +1 450 418-5532 ; Marc Olivier Kenmo, Directeur général, CSMO Textile, [email protected], +1 819 477-7910