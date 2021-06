Cliquez ici pour télécharger les visuels

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le développeur immobilier MTL Développement a tenu aujourd'hui sa pelletée de terre officielle pour souligner le début des travaux de son tout nouveau projet, La Tour Fides, situé sur le terrain actuel de l'Édifice Fides, au 235 boulevard René-Lévesque Est. MTL Développement a acquis le mythique édifice Fides en 2017.

Ce projet, qui représente un investissement de plus de 100 millions de dollars, sera composé de trois édifices distincts : la tour principale de 19 étages à laquelle s'intégrera l'édifice Fides, un immeuble de sept étages donnant sur l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et un immeuble de trois étages donnant sur la rue Sainte-Élisabeth, pour un total d'environ 290 unités d'habitations. MTL Développement prévoit avoir terminé l'ensemble du projet en 2023. Jusqu'à présent, 35 % des unités ont déjà été vendues.

L'histoire rencontre la technologie

« Ce projet sera tout sauf commun. La technologie fera partie intégrante de tous nos logements et spécialement de nos studios intelligents qui seront la tête d'affiche de notre projet », mentionne Labid Aljundi, PDG de MTL Développement. Le développeur sera le premier à Montréal à offrir des Studios intelligents, nouveau concept dans l'industrie immobilière. Ces logements de style clé en main combinent les dernières innovations en matière de technologie et d'optimisation de l'espace.

Grâce à l'intégration de la domotique, les résidents pourront contrôler l'ensemble des aspects de leur résidence à l'aide de leur voix ou de leur téléphone intelligent. Rideaux, température, musique, éclairage, télévision, système d'alarme et plus encore. Les systèmes domotique des studios pourront se synchroniser aux assistants vocaux Alexa, Google et Siri. Du point de vue du design, l'ensemble de l'espace a été optimisé à son maximum. Que ce soit la table de travail qui se transforme en table à dîner pour 6 personnes ou le lit mural escamotable s'intégrant au décor du logement, les propriétaires seront en mesure de personnaliser leur espace comme ils le souhaitent. « La combinaison de la technologie et de l'optimisation de l'espace maximise tout le potentiel de ce type d'habitation. Avec ce concept, nous voulons changer l'image que les gens se font d'un studio », précise M. Aljundi.

Faire revivre l'architecture Moderniste

D'inspiration architecturale moderniste, le bâtiment construit pour la maison d'édition Fides en 1964 est devenu avec les années un emblème patrimonial du Quartier des Spectacles. « Notre but avec le développement de la Tour Fides est de mettre en valeur la plus-value du patrimoine contemporain de l'édifice. Le projet constitue une réponse spécifique à un contexte spécifique », mentionne Olivier Legault, Associé principal au sein de la firme d'architectes BLTA.

Le projet s'inspire d'une approche architecturale contextuelle; une approche qui favorise l'intégration de l'actuel immeuble à son contexte, ce qui implique la fusion d'une partie de l'ancienne structure à la nouvelle. « L'architecture contextuelle rend le projet unique en son genre et adapté à la réalité de son milieu. L'importance accordée à la conservation du patrimoine dans les projets de développement est maintenant reconnue de tous. MTL Développement a été très sensible à cet égard et a adopté avec enthousiasme cette vision que nous leur avons présentée » ajoute monsieur Legault. Dans cette foulée, MTL Développement conservera un peu plus de 60% de la structure originale de l'immeuble. « Ce projet sera à l'image de Montréal où histoire, modernité et technologie se rencontrent! », conclu monsieur Legault.

À propos de MTL Développement

MTL Développement est un promoteur immobilier montréalais spécialisé en création de projets résidentiels uniques. L'entreprise gère également des actifs immobiliers à travers le Québec. Depuis sa création en 2014, l'entreprise a été impliquée dans la construction et l'acquisition d'une vaste gamme de projets dans des secteurs en forte demande, surtout au centre-ville de Montréal.

