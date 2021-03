Qualité des services en CHSLD - Les ministres Christian Dubé et Marguerite Blais entendent donner suite aux recommandations du rapport d'enquête commandé par trois ordres professionnels

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accueillent les recommandations formulées au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à la suite de l'enquête réalisée conjointement par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) et le Collège des médecins du Québec (CMQ), et entendent y donner suite.

Ce rapport d'enquête porte sur la qualité des soins et services offerts par les membres de ces trois ordres professionnels dans deux centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), soit le CHSLD Herron et l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, au printemps dernier. Le rapport déposé contient 11 recommandations à l'intention du MSSS, lesquelles portent principalement sur le rehaussement de la gouvernance et de l'encadrement des CHSLD privés non conventionnés.

Rappelons que plusieurs actions ont déjà été déployées et des mesures mises en place pour améliorer les soins offerts en CHSLD dans les derniers mois. De plus, dans le cadre du plan d'action deuxième vague, certaines difficultés présentées dans le rapport ont été corrigées, notamment en ce qui concerne les approvisionnements en équipements de protection individuelle et l'ajout de plusieurs milliers de préposés dans les CHSLD publics à travers le Québec.

D'autres mesures importantes ont été déployées depuis l'été afin de corriger plusieurs vulnérabilités mises en lumière pendant la première vague dans les CHSLD du Québec, notamment :

la mise sur pied d'une réserve d'équipements de protection individuelle pour en assurer la disponibilité dans tous les milieux;

l'ajout de plusieurs milliers de préposés en CHSLD;

la poursuite des travaux avec les ministères partenaires afin de trouver des solutions durables à la pénurie de main-d'œuvre;

l'élaboration d'un plan d'action visant à renforcer et à assurer l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans les milieux de vie;

la mise en place d'équipes d'intervention et de formateurs en PCI;

le déploiement de plus de 21 000 champions dans les milieux de vie et de soins à travers le Québec;

la mise en place de mécanismes de vigie et de soutien des milieux de vie privés pour aînés.

Citations :

« Les recommandations contenues dans ce rapport sont très éclairantes et permettront d'améliorer la qualité des soins et des services offerts à nos aînés hébergés au cours des prochaines années. Des mesures ont déjà été prises depuis le printemps dernier, mais nous poursuivrons les travaux, de concert avec nos partenaires des trois ordres professionnels, pour nous assurer de la qualité des soins et des services fournis dans tous les CHSLD du Québec, qu'ils soient publics ou privés. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les événements dramatiques vécus au début de la crise sanitaire nous ont révélé des lacunes importantes dans certains CHSLD. Nous allons tout faire pour mettre en place des conditions qui nous permettront d'éviter que de telles situations se répètent. Ce rapport est pour nous un outil essentiel qui contribuera à consolider les efforts déjà déployés. Il sera également un levier incontournable pour poursuivre les actions visant l'amélioration des soins et services chez nos partenaires privés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Cell. : 418 456-2756; Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591