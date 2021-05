Qualité des services aux Atikamekw en milieu urbain - Les centres d'amitié autochtone de La Tuque et de Trois-Rivières et le Conseil des Atikamekw de Wemotaci signent une entente mutuelle afin d'augmenter l'accessibilité à des services culturellement pertinents et sécurisants aux membres

LA TUQUE, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT), le Centre d'amitié autochtone à Trois-Rivières (CAATR) et le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) souhaitent faire un pas de plus dans leur collaboration en signant une entente mutuelle qui guidera le déploiement d'actions communes pour mieux saisir les enjeux des Atikamekw de Wemotaci en milieu urbain et mieux répondre à leurs besoins. À cette occasion, une cérémonie sera tenue mardi, à 15h au Centre Sakihikan.

La présence des Atikamekw de Wemotaci en milieu urbain est en croissance constante. Les trois organismes souhaitent agir en amont pour favoriser la qualité de vie, mais aussi pour mieux sauvegarder la langue et la culture en misant sur des relations réciproques pour mettre leurs intérêts en commun aux services des Atikamekw de Wemotaci qui transitent ou qui vivent en milieu urbain.

« Beaucoup d'initiatives sont mises en place par le CAALT, c'est important pour nous de s'assurer qu'un maximum de membres en profite. Cette entente est un pas de plus dans cette direction », a indiqué Laurianne Petiquay, directrice générale du CAALT.

« Nous sommes convaincus que cet engagement favorisera le maintien des liens entre les membres atikamekw de Wemotaci vivant à Trois-Rivières et leur communauté », a mentionné, Maud Flamand, directrice générale du CAATR.

« Cette entente est une manière pour nous de servir nos membres alors qu'ils sont nombreux à aller en ville pour travailler ou étudier. Il est essentiel pour nous que les membres de Wemotaci puissent avoir accès à du soutien et à des services culturellement adaptés et sécurisants lorsqu'ils résident ou séjournent en milieu urbain. Cette entente qui s'officialise aujourd'hui avec les Centres d'amitié autochtone de La Tuque et de Trois-Rivières constitue certainement un pas dans la bonne direction, pour le bien de nos membres en milieu urbain pour lesquels nous souhaitons les meilleures services possibles », a déclaré François Néashit, chef de la communauté de Wemotaci.

La cérémonie se déroulera mardi 18 mai, à 15h, à l'extérieur du centre Sakihikan, à La Tuque, et se retransmise en direct sur la page Facebook du CAALT. L'évènement est organisé en conformité avec les mesures sanitaires en vigueur. Les journalistes intéressés à participer sont invités à communiquer avec Maryse Awashish.

À PROPOS DU CAALT

Le Centre d'amitié autochtone de la Tuque (CAALT) est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les autochtones. Il contribue activement au développement social, communautaire, économique et culturel de leur collectivité, par des stratégies innovatrices et proactives. Il est un incubateur d'importantes initiatives et de nombreux partenariats dans le but de répondre aux divers besoins des autochtones qui se retrouvent en ville.

À PROPOS DU CAATR

Le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières (CAATR) est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et d'ancrage culturel. Cela se traduit par subvenir aux besoins des populations autochtones vivant en milieu urbain, promouvoir la culture et bâtir des ponts entre les peuples, à travers une offre de services culturellement pertinents et sécurisants et suivant le modèle de la roue traditionnelle autochtone dans l'ensemble de son champ d'action.

À PROPOS DU CONSEIL DES ATIKAMEKW DE WEMOTACI

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) représente les membres de la communauté de Wemotaci, située en haute-Mauricie, à 115 km au nord-ouest de La Tuque. Wemotaci compte plus de 2000 membres inscrits, dont plus de 1500 résidents sur la communauté. Le CAW est l'organisme politique et administratif qui gère les programmes et assure les services à la population.

SOURCE Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec

Renseignements: Maryse Awashish, Centre d'amitié autochtone de La Tuque, 819 680-0506, [email protected]

