Qualité de la construction en habitation : création d'une table de travail pour informer les consommateurs

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a mis en place une table de travail en partenariat avec les associations d'entrepreneurs et de consommateurs du domaine de la construction ainsi que l'administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, Garantie de construction résidentielle (GCR).

L'objectif de cette table est d'informer les consommateurs sur la qualité des constructions des entrepreneurs accrédités par GCR. Depuis 2015, le gouvernement du Québec a confié l'administration du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs à GCR.

La table est constituée de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), l'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC), le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) ainsi que GCR.

Les représentants des organismes sont déjà à pied d'œuvre afin d'arriver à un consensus dans l'intérêt des consommateurs, tout en contribuant à améliorer la qualité de la construction au Québec.

La RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges et des lieux de baignade. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Renseignements: Sylvain Lamothe, Direction des communications, 514 873-0688 ou 1 866 374-7747, www.rbq.gouv.qc.ca

Related Links

www.rbq.gouv.qc.ca